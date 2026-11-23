NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya'da gerçekleştirilen NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türk heyetin sorusuna, " Türkiye, coğrafi konumu açısından ittifakın doğu kanadında yer alıyor. Elbette siz de bizi (ittifakı) Asya'daki ülkelere farklı ve önemli bir köprü olarak bağlıyorsunuz. Türkiye hem güney kanadında hem de Asya ile ilişkilerinde önemli bir rol üstleniyor" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Berlin'de düzenlenen NATO Parlamenter Meclisi'nin 72. yıllık oturumuna katılarak bir konuşma yaptı ve parlamenterlerin sorularını cevapladı. Türkiye heyetinde yer alan NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi Süreyya Öneş Derici'nin yönelttiği soruya cevap veren Rutte, Türkiye'nin NATO ile Asya ülkeleri arasında önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri, "Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ile iş birliği kurmaya çok yakınız. Japonya da önemlidir çünkü bu, göreve başladığımda ABD tarafında gözlerimin önünde konuşulan bir konuydu. Savunma sanayindeki yenilikler, savunma kapasitesi ve hepimizin birlikte mücadele ettiği tüm bu konularla ve güvenlik durumuna ilişkin görüş alışverişinde bulunmakla ilgilidir. Burada Türkiye'nin büyük bir rolü var. Çünkü Türkiye, coğrafi konumu açısından ittifakın en doğu kanadında yer alıyor. Elbette siz de bizi (İttifakı) Asya'daki ülkelere farklı ve önemli bir köprü olarak bağlıyorsunuz. Türkiye hem güney kanadında hem de Asya ile ilişkilerinde önemli bir rol üstleniyor" cevabını verdi.

"Bulgaristan ve Romanya'ya da her türlü desteği sağlıyoruz"

Oturumda ticari gemilere yönelik artan saldırılara ilişkin bir soruya ilişkin olarak ise Rutte, Karadeniz'in güvenliği için kıyıdaş ülkelerle atılan adımlara dikkat çekti. Rutte, "Askeri yetkililerimiz, Karadeniz'de kıyısı bulunan müttefikimizin askeri yetkilileri ile son derece istişare halinde çalışıyorlar ve bunun çok olumlu bir rol oynadığını biliyorum. Ayrıca Bulgaristan ve Romanya'ya da her türlü desteği sağlıyoruz. Bu açık oturumda size her şeyi anlatamam, ancak kıdemli askeri komutanlarımızın bunun tamamen farkında olduklarından ve gerçekten tepki verebilmelerini ve mümkün olduğunca güçlü bir şekilde karşılık verebilmelerini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarından emin olabilirsiniz" diye konuştu.

"Ankara'daki NATO Zirvesi'nde gerçekten bir ilerleme kaydettik"

NATO'nun karşı karşıya olduğu ve son dönemde üyelerine yönelik tehditlere dikkat çeken Rutte, "Ankara'daki NATO Zirvesi'nde gerçekten bir ilerleme kaydettik. Ankara'da birlikte hareket ettiğimizde neler başarabileceğimizi gösterdik. Şimdi birlikte sonuç almaya devam edelim. Savunma harcamalarına ve savunmamız için yapmamız gereken yatırımlara odaklanmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Mark Rutte, bir başka soru üzerine ise Ukrayna'nın daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu, bütün müttefiklerin katkısının hayati önem taşıdığını kaydederek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, desteğimizi zayıflatma girişimlerinin başarısız olacağını göstermeliyiz. Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeliyiz" dedi. Rutte, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının potansiyel bir yolu olmasına rağmen NATO üyeleri arasında bu konuda şu anda bir fikir birliği bulunmadığını bazı üyelerin endişelerinin olduğunu da bildirdi.