SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞTÜ
Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı'nın partisinden istifa etmesinden sonra Saadet-Gelecek Partisi'nin TBMM'deki grubu düştü. Grup düştüğü için bugünkü Genel Kurul oturumunda Saadet- Gelecek grubunun araştırma önergesi görüşülmeyecek. Saadet-Gelecek Partisi'nin milletvekili sayısı 20'ye tamamlanmazsa yarın gerçekleşmesi beklenen grup toplantısı da yapılmayacak.
Son Dakika › Politika › Saadet-Gelecek Partisi'nin TBMM Grubu Düştü - Son Dakika
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