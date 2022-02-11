Saadet Partili Karaduman: "Enerji bağımlılığı milli güvenlik sorunu haline gelmiştir" - Son Dakika

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "AK Parti iktidarları döneminde uygulanan politikalar nedeniyle gittikçe derinleşen enerji bağımlılığı, artık bir kriz ve milli güvenlik sorunu haline gelmiştir." dedi.

Karaduman, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ekonominin kötüye gittiğini, vatandaşların fakirleştiğini ve alım gücünün düştüğünü söyledi.

AK Parti iktidarlarında uygulanan kontrolsüz özelleştirme politikaları nedeniyle ülkenin enerji ihtiyacının sermayenin eline geçtiğini dile getiren Karaduman, "AK Parti iktidarları döneminde uygulanan politikalar nedeniyle gittikçe derinleşen enerji bağımlılığı, artık bir kriz ve milli güvenlik sorunu haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Karaduman, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin özelleştirme kapsamından çıkarılması, enerji ve maden kanunları başta olmak üzere ilgili kanunların ve mevzuatın tüm paydaşların katılımıyla yeniden hazırlanması ve güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturasını ödemeyeceği" yönündeki açıklamasını anımsatması üzerine Karaduman, "Elektrik faturalarındaki zamlar bütün insanlarımızın belini bükmüştür. İnsanlarımız elektrik faturalarını ödeyemez hale getirilmiştir ama bir vatandaş olarak bunun çözümünün elektrik faturasını ödememekte olduğunu görmem." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili tartışmalarının anımsatılması üzerine ise Karaduman, partisindeki hukukçuların bu konuda bir çalışma yaptıklarını, ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını belirtti.