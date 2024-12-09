Saadet Partisi 2025 Bütçesi için Muhalefet Şerhini Açıkladı

Politika

SAADET Partisi, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'ne yönelik muhalefet şerhini kamuoyuyla paylaştı. Şerh, geçen yıl bütçe görüşmeleri sırasında vefat eden Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in anısına ithaf edilirken, Bitmez'in son konuşmasının metni ile başladı.

Muhalefet şerhinde Türkiye ve dünya ekonomisine dair genel bir değerlendirme yapılırken, 2025 bütçesi 'sistemsel sorunlar ve yönetim anlayışı, adalet ve güvenlik, kamu maliyesi ve ekonomi, yatırım ve kalkınma, sosyal politikalar' başlığı altında ele alındı. 17 bakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçelerinin detaylı bir incelemesi yapılan şerhte, halkın iradesinin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemine dikkat çekilerek, meclisin etkinliğinin artırılmasının gerekliliği ifade edildi.

Şerhte "Bütçe yapma tekniğindeki hatalar, Bütçe kullanım alanlarındaki yanlışlıklar, bütçe dağılımındaki dengesizlikler ve bunun politikalara yansımaları" denildi.