Saadet Partisi Bünyan'da Kongre Coşkusu - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Bünyan'da Kongre Coşkusu

Saadet Partisi Bünyan\'da Kongre Coşkusu

Saadet Partisi Bünyan İlçe Teşkilatı 9. Olağan Kongresi'nde Mehmet Sarıçiçek güven tazeledi.

20.01.2025 11:21
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Saadet Partisi Bünyan İlçe Teşkilatı 9. Olağan İlçe Kongresi'ni büyük bir coşku ile gerçekleştirdi. Kongrede mevcut Başkan Mehmet Sarıçiçek güven tazeledi.

Kongre; Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, parti yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda Bünyanlı vatandaşın katılımları ile gerçekleşti. Kongrede yapılan seçimlerde, mevcut İlçe Başkanı Mehmet Sarıçiçek, güven tazeleyerek yeniden başkanlık görevine seçildi. Başkan Sarıçiçek; "Kongremize katılarak bizlere destek veren hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bugün burada, yeniden başkanlık görevine layık görülmek, benim için büyük bir onur. Bu güveni bana ve ekibime verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bünyan İlçe Teşkilatımızı daha da büyütmek ve güçlendirmek için hep birlikte el birliğiyle çalışacağız. Sizlerin desteğiyle daha nice başarılar elde edeceğimize inanıyorum" dedi.

Kongrede konuşma yapan Saadet Partisi İl Başkanı Erdal Altun ise, partilerinin son dönemdeki başarılı çalışmalarına değindi ve Bünyan ilçesinin geleceği hakkında umutlu olduğunu ifade etti. Altun; partisinin yeni katılımlar ile daha da büyüdüğüne dikkat çekerek, Genel Başkan Mahmut Arıkan'a olan güvenini de dile getirdi. Başkan Altun; "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Kayseri'nin yetiştirdiği kıymetli bir insandır. Oy veren, vermeyen herkesin sevdiği bir insandır. İlçe teşkilatları olarak onun genel başkanımız olmasından son derece memnunuz" şeklinde konuştu. Başkan Altun, Mahmut Arıkan'ın genel başkanlığı ile partiye yeni bir teveccüh ve hareketlilik geldiğini belirterek; bu heyecanı hem Bünyan, hem Kayseri hem de ülke genelindeki teşkilatlarda gördüklerini vurgulayarak, "Geçmişte Refah Partisi'nde yaptığımız çalışmaların heyecanını yakaladık ve o günler de çok uzakta değil" şeklinde konuştu.

Heyecan ve coşku ile icra edilen 9. Olağan Kongresi, Saadet Partisi'nin Bünyan'daki geleceği için motivasyon kaynağı oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi Bünyan'da Kongre Coşkusu - Son Dakika

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