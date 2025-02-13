Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a dikkat çeken mektup - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a dikkat çeken mektup

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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'a Gazze planlarına tepki gösteren bir mektup yazdı. Arıkan mektubunda, "Koltuğunu çektiğin, Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma" ifadelerini kullandı.

13.02.2025 18:04  Güncelleme: 18:19
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Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Filistinlileri Gazze'den çıkarma planları yapan ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı mektupta, "İki seçeneğin var. Ya ateşkesi destekleyerek barış ve insanlıktan yana olacaksın, ya da bölgeyi daha büyük bir ateşe sürükleyerek kanlı bir katil olarak anılacaksın. Koltuğunu çektiğin, Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma" ifadelerini kullandı.

Mahmut Arıkan, son günlerde Gazze'ye yönelik planları ile tepki çeken ABD Başkanı DonaldTrump'a bir mektup yazdı.

ÇOK KONUŞULACAK İFADELER

Mektubunda dikkat çeken ifadeler kullanan Arıkan, "Bay Başkan: Her zamanki hayalperestliğinle Gazzelileri başka ülkelere süreceğini ve Gazze'yi imara açacağını dikte ediyorsun. Vatan toprağı ile emlak arsasını birbirine karıştırma. Bu işler emlakçılık yapmaya benzemez" ifadelerini kullandı.

"APTAL OLMA"

"Gazze'yi, parayla satın alabileceğini sandığın Grönland'la ya da harita üzerinde adını değiştirdiğin Meksika Körfeziyle karıştırma" diyen Saadet Partisi lideri ayrıca "Senin tarih bilgin olmadığını biliyorum. Hatırlatmak isterim; bu coğrafyaya cehennemi yaşatmaya gelmiş birçok kralın mezarı bile yok. İki seçeneğin var. Ya ateşkesi destekleyerek barış ve insanlıktan yana olacaksın, ya da bölgeyi daha büyük bir ateşe sürükleyerek kanlı bir katil olarak anılacaksın. Koltuğunu çektiğin, Netanyahu'nun planlarına uyup aptal olma. Gazze'nin üzerinden ellerini çek! Eğer bölge tarihi ve emperyalizme karşı direniş konusunda bir bilgiye ihtiyacın olursa bizi ara" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKELÇİLİĞE İLETİLDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan imzalı mektup, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne de iletildi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan\'dan Trump\'a dikkat çeken mektup
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mahmut Arıkan, Donald Trump, Politika, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan'dan Trump'a dikkat çeken mektup - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Cemal Hekim:
    Senin mektubun ulaşmaz bile:)))ULKENIN LIDERI gerekli tepkiyi ortaya koydu yapmacık olmayin komik oluyor hele CHP gazze yada herhangi birsey icin tepkileri komik oluyor:)))yemiyor halk REIS Sadece TÜRKİYE degil tum musluman aleminin TEK LIDERIDIR 17 19 Yanıtla
  • Çelikk:
    Trump Bunları Kaale Almayın 6 17 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    özetleyici bir mektup olmuş 19 2 Yanıtla
  • Mecit Yıldız:
    tamam hemen senin mektubunu okuyup uygulayacak 8 12 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    tebrik ediyorum.sesi çıkmayan siyasi partilerde yazarsa iyi olur.ama gaze müslüman….. 11 5 Yanıtla
  • çağrı:
    Ne yapacaktı.? gidip kendisimi konuşacaktı.? Hiç susukun kalmaktan iyidir.Zaten Tüm dünya susutuğu için bu hallere gelmedimi ortadoğu.? 10 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    yani ic soyasete yonelik laflar bunlar.. masal gibi.. cok uAk ulkelerin birinde bilmem kac partinin oldugu yerde yuzde 1 oy almis bir partinin cicegi burnunda baskani bize cizzz demis.. 1 9 Yanıtla
  • kazbek tseyev:
    cemal hekim aktrollüge devam yani???!!!! 2 5 Yanıtla
  • Apple User:
    Bundan Trump'ın haberi var mı 1 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TRUMP MEKTUPLA HABERLESMIYORMUS 0 1 Yanıtla
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