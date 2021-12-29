Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "İktidar bahane üretme yeri değil, icra yeridir" - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidar, bahane üretme yeri değil, icra yeridir. İktidar, halkın derdiyle dertlenme yeridir, halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de, 2021'in zorlu geçtiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, yeni yılın bereketli olmasını diledi.

Karamollaoğlu, 2021'in, enflasyonun, işsizliğin, Türk lirasının değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı bir yıl olduğunu, iktidarın problemlerin üstesinden gelmek yerine, muhalifleri suçladığını savundu.

Ülkenin ciddi bir darboğazdan geçtiğini öne süren Karamollaoğlu, "İktidar, bahane üretme yeri değil, icra yeridir. İktidar halkın derdiyle dertlenme yeridir, halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir. Bu arkadaşlar iktidarı kendi hakları gibi görüp, burayı terk etmemek için kırk takla atmaktan vazgeçmeyecekler gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

Asgari ücrete büyük zam yapıldığını aktaran Karamollaoğlu, "(Tarihimizde böyle bir şey olmadı) dediler ama hafızaları epey zayıflamış anlaşılan. Çünkü, bu arkadaşlar daha iktidara gelmeden beş sene önce, 1996 yılında, Erbakan Hoca besmeleyi çekerken yüzde 50, arkasından altı ay içinde verdiği zamlarla yüzde 130 zam verdi. Memura da işçiye de verdi. Herkesi aynı anda ihya etti." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de hukukun geçersiz kılınmaya çalışıldığını savunarak, "Eğer iktidardan yana değilseniz tepenizden her türlü yumruğun inmesini bekleyebilirsiniz. İktidar yanlıları tarafından teröristlikle itham edilebilirsiniz. Artık bunun fayda vermediğini hep birlikte görmeye başladık." görüşünü paylaştı.

Hükümetin, İsrail ile normalleşme adımlarını da eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye'nin Irak ve Suriye politikasını da doğru bulmadıklarını dile getirdi.