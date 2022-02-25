Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması

25.02.2022 23:04
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugünkü gidişattan memnun olmadığımız için elbette bir araya geleceğiz, farklı görüşlere sahip olan siyasilerin partilerin temsilcileri gidişatı düzeltmek için bir araya gelir." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugünkü gidişattan memnun olmadığımız için elbette bir araya geleceğiz, farklı görüşlere sahip olan siyasilerin partilerin temsilcileri gidişatı düzeltmek için bir araya gelir." dedi.

Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan'ın vefatının 11. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen, "Adil devlet ve insanca yaşam" programında, Erbakan'ın hayatının mücadeleyle geçtiğini kaydetti.

Necmettin Erbakan'ın kararlı ve cesur bir dava adamı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, Erbakan'ın insanlığın huzur ve saadeti için çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.

Erbakan'ın iyi anlaşılması gerektiğine işaret eden Karamollaoğlu, sözlerini, "Hangi politikaları uyguladı, onu anlamaya ve bilmeye ihtiyacımız var. Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte siyaset yaptık, hamdolsun. Maalesef Erbakan Hocamızın siyasetinden hiç nasiplenmemişler. Şimdi çıkıp, '28 Şubat'ta açıklama yapacağız.' diyorlar. Sanki biz, 28 Şubat'ı tasvip ediyormuşuz gibi hava oluşturmaya çalışıyorlar. Bugünkü gidişattan memnun olmadığımız için elbette bir araya geleceğiz, farklı görüşlere sahip olan siyasilerin partilerin temsilcileri, gidişatı düzeltmek için bir araya gelir. Yoksa 28 Şubat'a onay vermek için değil." diye tamamladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması

YORUMLAR
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Temel Karamollaoğlu, Necmettin Erbakan, 28 Şubat, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Konya'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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