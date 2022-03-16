Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması

16.03.2022 13:42
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Seçim Kanunu teklifine ilişkin, "Türkiye'de yaşayan insanların ekonomik durumunu düzeltecek adımları atmazsanız Seçim Kanunu'nda hangi değişikliği yaparsanız yapın kimseye faydası olmaz." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Seçim Kanunu teklifine ilişkin, " Türkiye'de yaşayan insanların ekonomik durumunu düzeltecek adımları atmazsanız Seçim Kanunu'nda hangi değişikliği yaparsanız yapın kimseye faydası olmaz." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Çanakkale Zaferinin 107'nci yıl dönümünü kutladı.

Türkiye'nin bir numaralı probleminin ekonomi olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, iktidarın açık bir şekilde ekonomiyi yönetemediğinin görüldüğünü, sorunların her geçen dün daha da arttığını ileri sürdü.

Akaryakıt fiyatlarının vatandaşların canını çok yaktığını savunan Karamollaoğlu, "Tüm dünyada hem petrol hem de doğal gaz fiyatları ciddi ölçüde arttı. Ancak, ulaşım fiyatları dikkate alındığında dışarıdaki fiyat artışlarıyla Türkiye'deki fiyat artışlarını mukayese etmek mümkün bile değil. Çünkü, Türkiye'deki fiyat artışlarının en önemli sebebi dış piyasadaki artışlardan çok kur farkından kaynaklanıyor." diye konuştu.

Ulaşım fiyatlarının da çok arttığını söyleyen Temel Karamollaoğlu, "Bayramda dört kişilik bir aile akraba ziyareti yapmaya kalksa 400 liradan bilet alsa 3200 lira sadece otobüs biletine ödemek zorunda kalacak. Asgari ücretli insan bayram ziyareti yapsa geriye kalan parayla ne yapabilir?" ifadesini kullandı.

-"Bu yeni teklifin altında kendileri ezilecekler"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Meclis'e sunulan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni de "Yeni seçim kanunu daha adil bir seçim olsun diye gelmiyor, seçim güvenliği artsın diye de gelmiyor tamamen basit, ucuz politikalar içeriyor. 'Bugünkünden daha az oy alsak bile nasıl olur da daha iyi noktalara gelirizin' hesabı yapılıyor." şeklinde değerlendirdi.

Temel Karamollaoğlu, Seçim Kanunu teklifinin içeriğine ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"İktidar, kendi menfaatini gözeterek ve neticede daha fazla oy alacağını düşünerek bunları yapıyor. Benim kanaatim, getirdikleri bu yeni teklifin altında kendileri ezilecekler. Siz bir ittifak içinde olun veya olmayın fark etmez. Her seçmen kendi tercih ettiği partiye oy verecek. İktidar burada aradığını bulamayacak kanaatindeyim. İktidar seçim numaralarıyla oylarını ve milletvekili adedini artırmaya çalışacağına daha isabetli politikalar oluşturmak için gayret göstermeli. Siz Türkiye'de yaşayan insanların ekonomik durumunu düzeltecek adımları atmazsanız Seçim Kanunu'nda hangi değişikliği yaparsanız yapın kimseye faydası olmaz."

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Temel Karamollaoğlu, Seçim Kanunu, Türkiye, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Seçim Kanunu teklifini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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