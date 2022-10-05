Karamollaoğlu'ndan "dezenformasyonla mücadele düzenlemesine" ilişkin açıklama Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen kanun teklifinin, "fikir ve düşünce hürriyetini kısıtlamaya yönelik" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Hafta boyunca parti içinde yapılan toplantılar sonrasında 8. Olağan Kongre'nin 30 Ekim'de yapılması kararını aldıklarını hatırlatan Karamollaoğlu, iktidarın güçlü bir aktörü olacak partilerinin bu kongre ile çok daha güçlü bir tavır sergileyeceğine inandıklarını söyledi.

Türkiye'de özellikle adalet ve ekonomi alanında çürüme yaşandığını ileri süren Karamollaoğlu, iktidarın, Türkiye'ye özgün olarak sunduğu ekonomi modelinin ucube olduğunu savundu.

Gelecek aylarda iktidarın enflasyonu yüzde 50 seviyelerine düşürüp bunu başarı olarak kamuoyuna sunacağını ileri süren Karamollaoğlu, bu düşüşün fiyatlara indirim olarak yansımayacağını, sadece zam oranlarının daha düşük kalacağını söyledi.

"Bir malın fiyatı 100'den 900'e çıktıysa neden söylenmeyecek?"

Konuşmasının ardından kamuoyunda "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin değerlendirmeleri sorulan Karamollaoğlu, iktidara gelirken fikir hürriyetini savunan hükümetin, hatalarının görülmesini istemediğini ileri sürdü.

Karamollaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Abartılı sözleri, milletin moralini bozacak olan ifadeleri kullanmaya kimsenin hakkı yokmuş. Doğru. Ama be birader gerçekleri söylemeye de mi hakkı yok? Eğer bir malın fiyatı 100'den 900'e çıktıysa neden bu söylenmeyecek? Bunu söylediğiniz zaman 'Siz yanlış yapıyorsunuz, halkı iktidara karşı kışkırtıyorsunuz.' Yok ya, siz beceremiyorsunuz. Bu kanunun adını 'Beceriksizliği Örtme Kanunu' diye tavsif ederseniz anlarım. Ama fikir, düşünce hürriyetini kısıtlamaya yönelik olan bu kanunu 'Milletin moralini bozmamak, yanlış fikirleri gündeme getirip bir olağanüstü havanın doğmasına engel olmak için yapıyoruz.' demek sadece birilerini kandırmaya müteveccih bir ifade olur."