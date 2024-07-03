Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, devlet yurtlarında yaşanan şiddet ve istismar iddialarını gündeme taşıdı - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, devlet yurtlarında yaşanan şiddet ve istismar iddialarını gündeme taşıdı

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, devletin yetiştirme yurtlarında kalanlara yönelik bazı şiddet ve cinsel istismar iddialarını Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme getirdi. Özdağ, yurtlardaki iddialarla ilgili birçok kişinin ismi ortada dururken tek bir yetkilinin bile ifadesine başvurulmadığını belirterek, devletin bu konuyu gündemine almadığını söyledi. Özdağ, yurtlarda yaşanan şiddet ve istismar iddialarına ilişkin örnekler vererek, devletin çocuklara sahip çıkmaması durumunda kimin sahip çıkacağını sordu.

03.07.2024 17:51
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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, devletin yetiştirme yurtlarında kalanlara yönelik bazı şiddet ve cinsel istismar iddialarını gündeme taşıdı.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, devlet yurtlarındaki iddialarla ilgili birçok kişinin ismi ortada dururken tek bir yetkilinin bile ifadesine başvurulmadığını öne sürerek, "Birçok siyasi yaşanan bu rezalet ve suçları TBMM kürsüsünde dahil her mecrada dile getirdi ama maalesef devlet ve kurumlar bu mevzuları gündemine bile almadı." ifadesini kullandı.

Devletin yetiştirme yurtları ve sevgi evlerinde yaşananlarla ilgili internette arama yapıldığı zaman yüzlerce haberle karşılaşıldığını dile getiren Özdağ, yurtlarda yaşayan çocuklarla ilgili kamuoyuna yansıyan şiddet ve cinsel istismar iddialarına ilişkin bazı örnekler verdi.

Yurtlarda kalan bazı çocukların öldüğünü dile getiren Özdağ, "Devletin çocuk yuvasına emanet edilen 3,5 yaşındaki Adnan Berk yavrumuz neden öldü? Hastane kayıtları çocuğun iç kanama geçirdiğini gösteriyor ancak ölüm nedeni, ölüm belgesine yazılmamış. Bunun özel bir nedeni var mı? Neden otopsi raporu ortada yok? Aileye neden bilgi verilmiyor? Bu yavrumuz gibi çocuklarımıza devlet sahip çıkmıyorsa kim sahip çıkacak?" sorularını yöneltti.

Kaynak: AA

Selçuk Özdağ, Çocuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, devlet yurtlarında yaşanan şiddet ve istismar iddialarını gündeme taşıdı - Son Dakika

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