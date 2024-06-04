Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ: Yabancı nüfus Türk nüfusuna yaklaşacak

Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 25 yıl sonrası için yapılan projeksiyonlara göre yabancı akını ve doğurganlık oranları aynı şekilde devam edecek olursa yabancı nüfusun Türk nüfusuna yaklaşacağını belirtti.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, seçimler öncesinde muhalefetin sığınmacıları göndereceğini, iktidarın ise onlara ev sahipliğine devam edeceğini anlattığını anımsattı.

Resmi rakamlarla Türkiye'de bulunan sığınmacı sayılarının farklı açıklanarak kamuoyunun yanıltıldığını savunan Özdağ, "Bu iktidarın sığınmacı politikasıyla ülkemizin demografisini bozarak Anadolu'yu Türksüzleştirme/yabancılaştırma, rezerv ve kentsel dönüşüm yalanıyla da Türk milletini mülksüzleştirme siyasetinin farkındayız." diye konuştu.

BM Mülteci Örgütüne göre 2022 yılı ortası itibarıyla dünyada 32,5 milyon mülteci, 4,9 milyon sığınmacı ve 5,3 milyon uluslararası koruma altında kişi bulunduğunu anlatan Özdağ, ülkede kayıt altına alınmayanların da sayısının yüksek olduğunu dile getirdi.

Özdağ, 25 yıl sonrası için yapılan bütün projeksiyonlara göre yabancı akını ve doğurganlığı bu oranda devam edecek olursa yabancı nüfusun Türk nüfusuna yaklaşacağını belirtti.

Sığınmacı ve kaçak gelen insan yığınları ile Türkiye'nin demografik yapısı ve nihai amaç olarak üniter yapısının değiştirilmek istendiğini öne süren Özdağ, bunun büyük bir planın parçası olduğunu kaydetti.

Mülteci ya da sığınmacılar Türkiye'nin sınırlarından rahat geçsin diye mayınların temizlendiğini ancak Batı ülkelerinin Türkiye ile sınırlarını yüksek duvarlar örerek tahkim ettiğini söyleyen Özdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugünlerde tartıştığımız Ruanda meselesi de böyledir, Sağlık Bakanlığının sağlık masraflarını karşılayacağı yabancı hasta meselesi de Tarım Bakanının açıkladığı 2050 yılında Türkiye'nin bakacağı 100 milyon misafir açıklaması da böyledir. Mehmet Şimşek'in Dünya Bankasından alacağı paranın şartı olarak Suriyeli sığınmacılara istihdam sağlanacağı konusu da böyledir. Ruanda meselesinde mevzuya yine yanlış yerden bakanlar var. Konunun esası 'döşenen taşlar' ile ilgilidir. Elbette bugünden yarına Ruanda üzerinden milyonlarca sığınmacı göndermeyecekler ama bu, adım adım hayata geçirilen bir planın parçasıdır."