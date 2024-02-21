Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İliç maden kazasıyla ilgili adalet talep etti

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili, "Sadece birkaç bordrolu işçinin şüpheli olarak ifadesinin alınması ve tutuklanmasını adalet ve vicdana uygun bulmuyoruz. Sorumlu olan şirket sahipleri ve kamu yöneticilerinin de hesap vermesi gerekiyor." dedi.
Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Türkiye'nin her yerinde iddialı olduklarını belirterek, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cafer Güneş'e söz verdi.
Kaya, daha sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazasıyla ilgili soru üzerine Kaya, şunları kaydetti:
"Sadece birkaç bordrolu işçinin şüpheli olarak ifadesinin alınması ve tutuklanmasını adalet ve vicdana uygun bulmuyoruz. Burada sorumlu olan şirket sahipleri ve kamu yöneticilerinin de hesap vermesi gerekiyor. Meclis Araştırma Komisyonuna verdiğimiz üye vasıtasıyla bu facianın sorumlularının ortaya çıkarılması ve benzerlerinin yaşanmaması için gayret göstereceğiz. Hükümetin olayı aydınlatmayla ilgili bir çaba içerisinde olmadığını da üzülerek görüyoruz."
Kaya, aday gösterdikleri milletvekillerinin belediye başkanı seçilmesi durumunda Saadet Partisi Grubu'nun düşeceğine ilişkin bir soru üzerine, başka siyasi partilerle demokratik güç birliği yapmak üzere grup kurduklarını söyledi.
Grup Başkanvekili Kaya, "Dolayısıyla grubu kurmak için asgari 20 milletvekiline ihtiyaç varsa, biz bu güç birliğini arttırarak yolumuza devam edeceğiz. Bu anlamda milletvekili arkadaşlarımız seçildikleri şehirlerde en iyi hizmeti sunacaktır. Biz Meclis'te onların boşluğunu mutlaka doldururuz." değerlendirmesini yaptı.
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