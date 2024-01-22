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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak - Son Dakika
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Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak

Saadet Partisi, 28 Ocak Pazar günü yapılacak olan aday tanıtım toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını resmi olarak açıklayacak.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayacak
22.01.2024 - 17:05,
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Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanacağı tanıtım toplantısı 28 Ocak Pazar günü yapılacak.

31 Mart yerel seçim yaklaşırken, Saadet Partisi'nde hazırlıklar sürüyor. Partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının açıklanacağı aday tanıtım toplantısı 28 Ocak Pazar günü saat 12.00'de Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirecek. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun liderliğinde gerçekleşecek toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı resmi olarak açıklanacak.

Kaynak: DHA
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