 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, zorunlu eğitimi eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, zorunlu eğitimi eleştirdi

Mehmet Karaman, zorunlu eğitim süresinin gençlerin mesleki gelişimini engellediğini ve üniversite sınavına kadar vakit kaybettirdiğini belirterek, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve zorunlu eğitim süresinin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, zorunlu eğitimi eleştirdi
18.12.2023 - 14:11,
Abone Ol

Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, zorunlu eğitim süresini ve mesleki eğitime gereken önemin verilmemesini eleştirerek, "Allah aşkına nedir bu 12 yıllık zorunlu eğitim? Neyi dayatıyorsunuz ve genç dimağları hapsediyorsunuz?" dedi.

Mehmet Karaman, TBMM Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmelerinde söz alarak, 12 yıllık zorunlu eğitimin gençlerin mesleki gelişimini engellediğini ve üniversite sınavına kadar vakit kaybettirdiğini belirtti. Karaman, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve zorunlu eğitim süresinin azaltılması gerektiğini vurgulayarak, "Allah aşkına nedir bu 12 yıllık zorunlu eğitim? Gençler yalnızca temel eğitimler mi almak zorunda? Bir genç mesleki anlamda kendini geliştirmek isteyemez mi? Bu sayede topluma katkı sağlayamaz mı? Neyi dayatıyorsunuz ve genç dimağları hapsediyorsunuz?" diye konuştu.

Türkiye'de 2. kademe eleman ihtiyacının ortada olduğunu ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Karaman, "Erken yaşta meslek sahibi olmak isteyen gençlerin önü açılmalı ve zorunlu eğitim süresi azaltılmalıdır. Bu durum sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. birçok alanda ülkemizi kalkındıracak bir adımdır. Sanayilerimizde bu kadar istihdam açığı olduğu bilinmekteyken neden hedef oran düşük tutulmakta ve neden arttırılması için bir çalışma öngörülmemektedir?" şeklinde konuştu.

"Gençler üniversite sınavına gelene kadar 12 yıl zorunlu eğitimde vakit kaybediyor"

Bir milyondan fazla üniversite mezununun işsizler ordusuna katıldığına dikkat çeken Karaman, "Artık üniversite okumaya mecbursun algısı ortadan kaldırılmalıdır. Çünkü bir kesim gencimiz, üniversite sınavından ve üniversite diplomasından beklediğini alamadığı için hayattan kopmaktadır. Üniversite sınavına gelene kadar 12 yıl zorunlu eğitimde vakit kaybetmeleri yetmiyormuş gibi birçok yetenekli ve topluma katkı sağlayacak gençler, üniversite eğitimini tamamlasa dahi hayata sıfır noktasında başlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Zorunlu eğitim süresinin düşürülerek meslek kazanımlarının sağlanması gerektiğini ifade eden Mehmet Karaman, "Bu kabullenme ve inattan vazgeçip erken yaşta mesleki beceri kazanmaları için gençlerin önü açılmalı, zorunlu eğitim süresi düşürülmeli ve yetenek, kurs, sertifika, mesleki eğitim esaslı meslek kazanımları sağlanmalıdır. Toplum barışında istihdam; en az eğitim, ahlak kadar önemli olmanın yanında ülkemizin de katma değerini arttırmanın en önemli araçlarındandır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Karaman, Milletvekili, Karaman, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, zorunlu eğitimi eleştirdi - Son Dakika


14:35
İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15
Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07
Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi
13:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42
İmamoğlu'na 'CHP eş başkanı mısınız?' diye soruldu İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:19
İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum
13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak

Son Dakika
14:35 İYİ Parti, istifalardan CHP'yi sorumlu tuttu: Bunun adı operasyon siyasetidir
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15 Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
14:07 Ece Ronay'ın eski eşinin işyerlerine saldırı düzenleyen şüpheliler, azmettirenin Kaan Akkuş olduğunu söyledi
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42 İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:19 İsrailli gazeteciden canlı yayında tüyler ürperten sözler: Gazze'de evlerin yıkıldığını görmeden uyuyamıyorum
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 14:57:49. #1.11#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, zorunlu eğitimi eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement