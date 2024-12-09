Saadet Partisi'nden asgari ücret açıklaması - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi'nden asgari ücret açıklaması

İsa Mesih Şahin, asgari ücretin 33 bin 337 lira olmasını ve emekli maaşının artırılmasını istedi.

09.12.2024 17:19
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Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, "Tutarlı, hakkaniyetli bir asgari ücret rakamının belirlenmesi lazım. Asgari ücretin 33 bin 337 lira olması gerektiğini vurgulamıştık. En düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine kadar çıkarılması önem arz etmektedir." dedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanan 2025 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diledi.

Bütçede, yatırım ve istihdam göremediklerini kaydeden Şahin, "Bu bütçe, istihdam ve yatırım bütçesi değil. İktidar, mega projeler, hizmet yapmıştır ama geldiğimiz noktada ülkemizi mega faiz ve kamu borcuna mahkum etmiştir." görüşünü savundu.

Bütçe görüşmelerinde, milletin derdi olan her konunun kendi dertleri olacağını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Asgari ücrette sadece hedef enflasyona göre bir artışı doğru bulmuyoruz. Tutarlı, hakkaniyetli bir asgari ücret rakamının belirlenmesi lazım. Biz, asgari ücretin 33 bin 337 lira olması gerektiğini vurgulamıştık. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira. Bu maaşla hiçbir vatandaşımızın geçinmesi mümkün değil. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine kadar çıkarılması önem arz etmektedir."

Şahin, bütçe görüşmelerinde ayrıca, kamuda mülakatların kaldırılması, Suriye'de yaşanan gelişmeler, beyin göçü, İstanbul depremi, kamu düzeni, sağlık, tarım ve eğitim başlıklarının da gündemlerinde olacağını aktardı.

Türkiye'nin bir adalet reformuna ihtiyacı olduğuna işaret eden Şahin, "Vatandaşta oluşan, 'cezasızlık algısı' kavramını ortadan kaldıracak şekilde, adil, eşitlikçi ve gerçekçi bir infaz düzenlemesi yapılması büyük bir ihtiyaçtır. Bütçede, milletimizin beklentilerini ifade edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İsa Mesih Şahin, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi'nden asgari ücret açıklaması - Son Dakika

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