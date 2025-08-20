Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.
Partiden yapılan açıklamaya göre, kulüp binasındaki ziyarette, Özbek, Arıkan'a 38 numaralı ve isminin yazılı olduğu sarı-kırmızılı formayı hediye etti.
Arıkan da partisinin başlattığı "Senin Fidanın, Hepimizin Yarını" projesi kapsamında, Galatasaray ailesi adına toprakla buluşturacakları 1905 fidanın sertifikasını Özbek'e takdim etti.
Son Dakika › Politika › Saadet Partisi'nden Galatasaray'a Ziyaret - Son Dakika
