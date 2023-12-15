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Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 19'a düştü - Son Dakika
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Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı 19'a düştü

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla birlikte milletvekili sayısı 19'a düştü. Parti, Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetmemek için yeni bir milletvekili dahil etme çalışmaları yapıyor.

Saadet Partisi\'nin milletvekili sayısı 19\'a düştü
15.12.2023 - 15:57,  Güncelleme: 16:01
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Saadet Partisi'nin milletvekili sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düştü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in, TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaparken rahatsızlanması ve kaldırıldığı hastanede vefatının ardından milletvekili sayısı 19'a düşen parti, TBMM İçtüzüğüne göre, milletvekili sayısının 20'nin altında kalması nedeniyle Meclis'te grup oluşturma kriterini kaybetti.

Saadet Partisi'nin, grubu yeniden oluşturmak için partiye en az bir milletvekili daha dahil etme çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

Parti yetkilileri, bu kapsamdaki görüşmelerin sonuçlanmak üzere olduğunu ve yarınki bütçe görüşmelerine, partinin, Meclis'te grubunu oluşturmuş şekilde katılacağını belirtti.

Kaynak: AA
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