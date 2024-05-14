Saadet Partisi, öğretmen alımında mülakat öngören yönetmeliğin iptali için dava açacak - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi, öğretmen alımında mülakat öngören yönetmeliğin iptali için dava açacak

Saadet Partisi, öğretmen alımında mülakat öngören yönetmeliğin iptali için dava açacak

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, öğretmen alımında mülakat öngören yönetmeliğin iptali için dava açacaklarını bildirdi. Şahin, mülakatın kaldırılması gerektiğini belirterek, kamuda personel alımının objektif kriterlere göre yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, TBMM'de hukukun geriye yürümezlik ilkesinin ihlal edildiğini belirten Şahin, iktidar partisindeki hukukçu arkadaşlarına bu ilkeye sahip çıkmaya çağırdı.

14.05.2024 14:47
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Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, öğretmen alımında mülakat öngören yönetmeliğin iptali için dava açacaklarını bildirdi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav başarı puanının, "KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si" alınarak belirleneceğini anlattı.

Yönetmeliğin yayımlandığı 14 Mayıs'ın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci yıl dönümü olduğuna işaret eden Şahin, mülakatın kaldırılmasının, seçim vaatleri arasında yer aldığını kaydetti. Şahin, "14 Mayıs'ta nazire yapar gibi mülakatların kaldırılmayacağı, daha da güçlendirileceği yönünde yönetmelik yayımlandı." ifadelerini kullandı.

Mülakatın kaldırılması gerektiğini belirten Şahin, kamuda personel alımının, objektif kriterlere göre yapılması gerektiğini ifade etti.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Şahin, "Öğretmen alımında mülakat öngören yönetmeliğin iptali için dava açacağız. Türkiye'de adaletli bir personel alım düzeninin inşası için mülakatların kaldırılması zaruridir. Arkadaşlarımız hazırlığını yaptı, bu toplantıdan sonra dava açacaklar. Bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağız." diye konuştu.

"Geriye yürümezlik ilkesi ihlal ediliyor"

Şahin, "TBMM'de son dönemde hukukun en temel ilkelerinden olan kanunların geriye yürümezliği ilkesinin ihlal edildiğini" belirterek, TBMM Genel Kurulunda bu ay başında kabul edilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'daki bir düzenlemenin yürürlük tarihinin Şubat 2024 olarak belirlendiğini anlattı.

Genel Kurulda bugün görüşmelerine başlanması planlanan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ndeki bir düzenlemenin yürürlük tarihinin ise 26 Nisan olarak öngörüldüğünü ifade eden Şahin, "Son iki kanun teklifiyle geriye yürümezlik ilkesi ihlal ediliyor. Kanunu geriye yürütürseniz hukuka ve devlete güven ilkesini yerle bir edersiniz. Hukukun bu temel ilkesinin ihlaline şiddetle karşı çıkıyor, iktidar partisindeki hukukçu arkadaşlarımızı bu ilkeye sahip çıkmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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