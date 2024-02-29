Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Değişti

Politika

Saadet Partisi (SP) Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız'ın adaylığının ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmemesinin ardından yerine kızı Fatma Yıldız aday oldu. SP İl Başkanı Nuri Ürkündaş, "Heyecanımızı Fatma Yıldız başkanımızla sürdüreceğiz" dedi.

SP Sarıoğlan Belediye Başkan adaylığında değişim yaşandı. Sarıoğlan Belediye Başkanlığı için aday olarak tanıtılan Ali Osman Yıldız'ın, adaylığının ilçe seçim kurulu tarafından kabul edilmemesinin ardından yerine kızı Fatma Yıldız aday oldu. Saadet Partisi İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan SP İl Başkanı Nurü Ürkündaş, seçim heyecanını Sarıoğlan'da Fatma Yıldız ile sürdüreceklerini söyleyerek; "Yerel seçimlere 1 ay gibi kısa bir süre kaldı. Yerel seçimlerde 16 ilçemiz ve büyükşehir belediyesi için belediye başkanı adaylarımızı seçeceğiz inşallah. '2029 Kayseri Vizyonu Proje ve Aday Tanıtma' programımızda adaylarımızı ve projelerimizi değerli hemşehrilerimize paylaşmıştık. Seçim kurullarına yapılan itirazlar neticesinde Ali Osman Yıldız kardeşimizin adaylığı reddedildi. Bu engeller bizim önümüze set çekemez. Gerek il yönetimimiz gerekse Sarıoğlanlı hemşehrilerimizle yaptığımız geniş çaplı istişareler sonucunda; aynı azim, aynı coşkuyla Sarıoğlan'da belediye başkanlığını kazanma heyecanımızı sürdürüyoruz. Bu heyecanımızı bundan sonrada Fatma Yıldız başkanımızla sürdüreceğiz. Sarıoğlan'ımıza Kayseri'mize ve bütün hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun. Daha azimle ve daha kararlılıkla 16 ilçemizden bir ilçemizde de kadın belediye başkanı adayımız ile devam edeceğiz. İlk kadın belediye başkanı adayımızı da Sarıoğlan Belediyesi'nde görmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Sarıoğlan Belediye Başkan Adayı Fatma Yıldız ise Türkiye'deki en şanslı aday olduğunu ifade ederek; "Genç bir kadınım, fakat kalbimde büyük bir aşk, yüreğimde sarsılmaz bir azim var. Bu azim, aşk ile Sarıoğlan'ımızın her bir köşesine dokunacak. Gönülleri yapacak köprüler kuracağız. Ne mutlu ki bu konuda hiç yalnız değilim. Hatta Türkiye'deki en şanslı adaylardan birisiyim. Başta eski belediye başkanımız muhterem babam Ali Osman Yıldız yanımda. İl Başkanım Nuri Ürkündaş yanımda. Sarıoğlanlılar yanımda. Hamdolsun ben zaten rakiplerimin çok önündeyim. Bu avantajları en iyi şekilde değerlendirmek için var gücümle çalışacağım. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Kimsenin hiç şüphesi olmasın. Biz geliyoruz" dedi. - KAYSERİ