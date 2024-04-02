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Politika

Saadet Partisi Sason ilçe seçim sonuçlarına itiraz etti

Saadet Partisi Sason ilçe seçim sonuçlarına itiraz etti

Saadet Partisi, Batman'ın Sason İlçe Seçim Kuruluna başvurarak Sason ilçesi ile Yücebağ belde seçim sonuçlarına itiraz etti.

02.04.2024 17:55  Güncelleme: 18:02
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Saadet Partisi Batman'ın Sason İlçe Seçim Kuruluna başvurarak Sason ilçesi ile Yücebağ belde seçim sonuçlarına itiraz etti.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itiraz süresi bugün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. İtirazların ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya itiraz edilebilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Kesin olmayan sonuçlara göre 8 bin 994 seçmenin bulunduğu ilçede kurulan 40 sandıkta 7 bin 581 seçmen oy kullandı. 489 oy geçersiz sayıldı, 7 bin 92 oy geçerli sayıldı. AK Parti Belediye Başkan adayı İrfan Demir 2 bin 322, Saadet Partisi adayı Cuma Uçar bin 980, Yeniden Refah Partisi adayı Mesut Baz bin 220, CHP adayı Sırrı Taşdemir bin 186, DEM Parti adayı Celal Alphan 194, HÜDA PAR adayı Burhan Bulgan 109, İYİ Parti adayı Ozan Kahraman 31, Demokrat Parti adayı Hasan Baran 14, BTP adayı Murat Can Denizli 13, Vatan Partisi adayı İhsan Coşkun 13, TKP adayı Cuma Yıldırım 7 oy aldı.

Bu sonuçlara Saadet Parti Sason ilçesinde İlçe Seçim Kuruluna başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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