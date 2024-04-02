Saadet Partisi Sason ilçe seçim sonuçlarına itiraz etti

Saadet Partisi Batman'ın Sason İlçe Seçim Kuruluna başvurarak Sason ilçesi ile Yücebağ belde seçim sonuçlarına itiraz etti.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin ilçe seçim kurullarına itiraz süresi bugün saat 15.00 itibarıyla sona erdi. İtirazların ilçe seçim kurulları tarafından 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.
İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 5 Nisan Cuma günü saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar il seçim kurullarınca, 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak. İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 10 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar YSK'ya itiraz edilebilecek. Olağanüstü itiraz ise 7 Nisan Pazar günü saat 17.00'den 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.
Kesin olmayan sonuçlara göre 8 bin 994 seçmenin bulunduğu ilçede kurulan 40 sandıkta 7 bin 581 seçmen oy kullandı. 489 oy geçersiz sayıldı, 7 bin 92 oy geçerli sayıldı. AK Parti Belediye Başkan adayı İrfan Demir 2 bin 322, Saadet Partisi adayı Cuma Uçar bin 980, Yeniden Refah Partisi adayı Mesut Baz bin 220, CHP adayı Sırrı Taşdemir bin 186, DEM Parti adayı Celal Alphan 194, HÜDA PAR adayı Burhan Bulgan 109, İYİ Parti adayı Ozan Kahraman 31, Demokrat Parti adayı Hasan Baran 14, BTP adayı Murat Can Denizli 13, Vatan Partisi adayı İhsan Coşkun 13, TKP adayı Cuma Yıldırım 7 oy aldı.
Bu sonuçlara Saadet Parti Sason ilçesinde İlçe Seçim Kuruluna başvurarak seçim sonuçlarına itiraz etti. - BATMAN
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran Konsolosluğuna düzenlediği hava saldırısını kınayarak, bölgede daha geniş çaplı çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Guterres, uluslararası hukuka uyulmasının ve diplomatik misyonların hedef alınmamasının önemini vurguladı.
Balıkesir'de yapılan denetimlerde, 6 göçmen kaçakçısı şüphelisi ve 56 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, 3 otomobil, 2 kamyonet, 2 bot, 2 bot motoru, 5 pompa ve 135 litre benzin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.
İYİ Parti'den Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan, mazbatasını alarak görevine başladı. Orhan, seçim öncesi verdiği vaatlerin arkasında olduğunu belirterek, Mut'a güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti kurulları sorumluluğunu yerine getirecek tüm mesajları alınacağı bir şekilde buna uygun siyasetler üretmeye devam edecektir.
Şırnak'ta DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Ankara'dan Brüksel'e hareket etti. Fidan, toplantı süresince mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunacak.
Bağımsız aday Cengiz Kan, Kandıra İlçe Seçim Kuruluna geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini teslim etti. Kan, tüm sandıklardaki 2 bin 906 geçersiz oy pusulasının sayılmasını talep etti ve sonuçları etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, bazı sandıklarda memur üye bulunmadığını da iddia etti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Erol Ölmez 10 bin 745 oy alarak Kandıra Belediye Başkanı seçilmişti.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yapılan itiraz sonucunda oylar yeniden sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Neşe Çevikbaş 736 oy, AK Parti'nin adayı Sedef Yörükön ise 735 oy almıştı. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 1556 seçmenin oy kullandığı 7 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda CHP'nin adayı Çevikbaş'ın oyu 2 artarak 738'e, AK Parti'nin adayı Yörükön'ün oyu ise 2 artarak 737'ye yükseldi.
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