Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Samsun'da konuştu Açıklaması

20.03.2022 16:41
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Samsun'da konuştu Açıklaması

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "Bütün bu zulüm dünyasını ortadan kaldırabilecek yeni bir dünyayı inşa edebilecek potansiyele sahip Türkiye'miz var. İyi ki Türkiye'miz var." dedi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, "Bütün bu zulüm dünyasını ortadan kaldırabilecek yeni bir dünyayı inşa edebilecek potansiyele sahip Türkiye'miz var. İyi ki Türkiye'miz var." dedi.

Aydın, Canik Kültür Merkezi'nde partisinin Canik 5. Olağan Kongre'sinde yaptığı konuşmada, yaşanan savaşlara, işgallere, gelir adaletsizliğine, sömürüye işaret ederek dünyanın adil olmadığını, "bu zulüm dünyasını" ortadan kaldırmanın yolunun ise Türkiye'nin güçlenmesinden geçtiğini belirtti.

Türkiye'nin önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Aydın, Birleşmiş Milletler'e kayıtlı diğer ülkelerle karıştırılmaması gereken bir ülke olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye önemli bir ülke. Her açıdan tarihi, geçmişi, müktesebatı itibariyle genç ve dinamik nüfusu itibariyle bugün demokrasisiyle, hukukuyla, bütün kırık döküklüğüne rağmen, sanayisiyle, altyapısıyla tarımıyla, iklimiyle, jeopolitik konumuyla müstesna bir özelliğe sahip. Bütün bu zulüm dünyasını ortadan kaldırabilecek yeni bir dünyayı inşa edebilecek potansiyele sahip Türkiye'miz var. İyi ki Türkiye'miz var."

Aydın, millete hiçbir ayrım yapmadan hizmet etmek için çalışan Saadet Partisi ve Milli Görüş kadrolarının var olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"İster vaktinde olsun ister vaktinden biraz önce olsun Türkiye'miz çok önemli bir seçimin arifesinde. Kabul edelim ki ülke olarak iyi olduğumuzu söyleyemeyiz, iyi bir durumda olduğumuzu söyleyemeyiz. Evet bir uçurum bir felaket içerisindeyiz diyemeyiz ama bir felaketin eşiğinde olduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. Seçimler de bu felaketten, bu uçurumdan kurtulmak için imkan ve fırsat."

Türkiye'de ekonomi başta olmak üzere birçok alanda öngörülebilirlik ve belirsizlik sorunu olduğunu öne süren Aydın, bu kaygı ve endişenin bir an önce giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Birol Aydın, Türkiye, Aydın, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Samsun'da konuştu Açıklaması - Son Dakika


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