Davutoğlu: Yolsuzluk düzenini aşmadan gri listeden çıkmak geçici bir başarı olur

Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkarılmasına ilişkin, "Yolsuzluk düzenini aşmadan gri listeden çıkmak geçici bir başarı olur. " dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda ve 5 Temmuz 1993'te Başbağlar'da hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Davutoğlu, bu iki olayın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Davutoğlu, "Tam da Madımak ve Başbağlar katliamlarının yıl dönümünde kaybettiğimiz canlar için üzülürken Türkiye tekrar içeride karıştırılmaya çalışılıyor. " ifadesini kullandı.

Ukrayna- Rusya savaşının bölgeye sıçraması endişesiyle Balkanlar'da büyük bir kaygının olduğunu dile getiren Davutoğlu, Balkanlar diken üstündeyken Türkiye'nin rotasını kaybetmemesini istedi.

Türkiye ile Suriye'nin görüşmesi gerektiğini vurgulayan Davutoğlu, bu görüşmenin belli bir bağlamda yapılması gerektiğini söyledi. Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Putin'e 'Esad dostuna söyle BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararını uygulasın' diyeceksiniz. Sonra daimi üyelere 'altına imza attığınızı uygulayın' diyeceksiniz. Birleşmiş Milletlere 'Türkiye olarak biz bu yükü kaldıramıyoruz, kararınıza sahip çıkın. Güvenli bir şekilde mültecilerin gitmesi için tedbirleri alın. Gerekirse BM gücü gönderin.' diye başvuracaksınız. Sonra Esad'a 'şimdi konuşabiliriz' diyeceksiniz. Muhalefete, 'temsilcilerinizi seçin' Esad ile birlikte görüşeceğiz' diyeceksiniz."

İsrail- İran arasında yükselecek her tansiyonun Lübnan- Irak- Suriye üçgeninde büyük fırtınalara sebep olacağını belirten Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye-Lübnan ve Irak ile önce ikili sonra da çoklu temaslar kurmasını, İsrail'in yayılmacılığına karşı bu ülkelerle bir araya gelinmesini istedi.

-"Siyasi ahlak yasasını derhal çıkarın"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışına ilişkin paylaşımını eleştiren Davutoğlu, "Türkiye'yi bu bataklığa kim soktu? O günkü yöneticiler hakkında ne yapacaksınız?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'nin gri listeye girmesinin sebebinin Türkiye'deki "yolsuzluk düzeni" olduğunu belirten Davutoğlu, "Yolsuzluk düzenini aşmadan gri listeden çıkmak geçici bir başarı olur. Çağrım iktidara şu: Siyasi ahlak yasasını derhal çıkarın." dedi.

Eski bir Ulaştırma Bakanının Kuzey Marmara Otoyol işletmesine CEO olduğunu anlatan Davutoğlu, "Bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanının herhangi bir şirkette CEO olması Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarına hakarettir." ifadelerini kullandı.

"Şehir Üniversitesi ruhen yaşıyor"

Şehir Üniversitesinin kapatılmasının bir hukuki cinayet olduğunu dile getiren Davutoğlu, bunun bilime karşı yapılan barbarca bir uygulama olduğunu söyledi. Anayasa Mahkemesinin Şehir Üniversitesinin kapatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal ettiğini bildiren Davutoğlu, "Şehir Üniversitesi ruhen yaşıyor ve bir gün mutlaka açılacak." dedi.

Asgari ücretle ilgili tartışmalara da değinen Davutoğlu, "Son beş ayın enflasyonu yüzde 22,7. Bu durumda asgari ücretin artırılmaması fakire fukaraya zulümdür."ifadesini kullandı.

Sinan Ateş cinayeti davasına partisinden arkadaşlarının da katıldığını hatırlatan Davutoğlu, "Hukukçu arkadaşlarımızın bana verdiği bilgi şu: Ortada yargı yok bir tiyatro oynanıyor. Bir senaryo çizilmiş, suçlular o senaryoyu uyguluyorlar. 22'si tutuklu 39 kişinin suça iştirak ettiği bir dosya, bireysel bir dosya değil çete dosyasıdır. Sinan Ateş dosyası bir suç çetesi olarak ele alınmalı ve öyle yargılanmalıdır." diye konuştu.

"İktidar her maç izleyen kişiden de birkaç kuruş almayı tercih edebilir"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda ve 5 Temmuz 1993'te Başbağlar'da hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı. Kaya, "Bu olayın aydınlatılamamış olması o tarihten bu yana gelen bütün yönetimlerin ayıbı." dedi.

A Milli Futbol Takımının, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdığını anımsatan Kaya, maçı izlerken biraz da endişelendiğini belirtti. Kaya, şunları söyledi:

"Uçan kuştan bile vergi alan bir iktidarın, 'milli maç izleme vergisi' diye bir vergi getirmesini de endişe etmedik değil. Olur mu demeyin. Her yurt dışına çıkan insandan 3 bin lira almayı aklına getiren iktidar, her maç izleyen kişiden de birkaç kuruş almayı tercih edebilir. Çünkü artık çuval delik."

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşanan olayları hatırlatan Kaya, yaşananları hiç kimsenin tasvip edemeyeceğini söyledi. Kaya, "Başka illerimize de sıçrayan, ardından Suriye'de hem bayrağımıza hem de orada bulunan vatandaşlarımıza yapılan saldırılar yepyeni bir oyunun içerisine çekilmekte olduğumuzu bizlere gösteriyor." dedi.