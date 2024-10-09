Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısı

Politika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "İktidar ve ana muhalefet dışında Meclis'te özellikle grubu bulunmayan partilere, bir araya gelme davetinde bulunuyorum." dedi.

Davutoğlu, Saadet Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Atatürk ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından yaptığı konuşmada, Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'a Allah'tan rahmet diledi.

Ülkede asayiş problemi ve ahlaki çöküş olduğunu savunan Davutoğlu, çocukların, kadınların tehlike altında bulunduğunu söyledi.

Ahmet Davutoğlu, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun katilinin 2 aydır bulunamadığını, cinsel tacize ve şiddete uğrayan bir bebeğin hayatını kaybettiğini ve iki genç kızın da İstanbul'da katledildiğini belirterek, "Dünyada insanlık değerlerini yok eden vahşi bir savaş sürüyor ve hiçbir şekilde uluslararası toplum buna tepki veremiyor. Gençlerimiz, çocuklarımız, bebeklerimiz neredeyse güven altında değil ve biz yine bu soruyla karşı karşıyayız: Nereye gidiyoruz? Biz bu soruyu bir kere sorarsak, iktidardakilerin bin kere sormaları lazım." diye konuştu.

Davutoğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 7 Ekim'den beri 1 yıldır devam ettiğini anımsatarak, Gazze'ye 90 bin ton bomba atıldığını, evlerin yüzde 80'inin, okulların yüzde 70'inin, 36 hastaneden 33'ünün, 165 sağlık kuruluşunun, 80 sağlık merkezinin, 611 cami ve 3 kilisenin tamamen yıkıldığını dile getirdi.

Gazze'de 60 milyon ton enkaz bulunduğunu ve bunun temizlenmesinin on yıllar alabileceğini anlatan Davutoğlu, 42 bin civarında ölü ve 10 bin civarında da kayıp bulunduğunu aktardı.

ABD'nin soykırımın işbirlikçisi olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Avrupa Konseyinde Gazze'nin adının anılmaktan korkulduğunu, İslam dünyasının ise "yüz karası" olduğunu belirtti.

Türkiye'nin de bu konuda itibar kaybı yaşadığını iddia eden Davutoğlu, "Gazze'de şu anda süren savaş, İsrail ile Hamas, Filistinliler, Araplar, Müslümanlar arasında değil, İsrail ile insanlık arasında süren bir savaştır." değerlendirmesinde bulundu.

"Siyaset yeniden şekilleniyor"

Siyasetin Türkiye'de yeniden şekillendiğini dile getiren Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajlara da Türkiye'nin ihtiyacının olduğunu ifade etti.

Bahçeli'nin söylemlerini eylemle desteklemesini beklediğini bildiren Davutoğlu, "Siyasetin yeni bir ahlaka, söze ihtiyacı var." görüşünü paylaştı.

Ahmet Davutoğlu, Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin önünü açacak adımları atmasını umduğunu vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hukuki olarak bir ceza verilmesine de karşı olduklarını kaydeden Davutoğlu, "Hala Filistin'in haklı davranışına 'terörist' diyen muhalefet partisi yetkilisi çıkarsa ona da insanlık dersini veririz." sözlerini sarf etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşmeler ile yaptığını hatırlatan Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktidarı terbiye etmenin yolu siyaseti toparlamaktan geçer. İktidardan kayacak oyların kararsız kalıp ümitsizliğe kapılmanın engellenmesinin yolu da siyasette alternatif oluşturmaktan geçer. Şahsen Gelecek Partisinin en temel ilkesi şu oldu; bu siyasi toparlanma için fedakarlık yapmak gerekiyorsa 'yaparız' dedik ve yaptık. Saadet Partisi ile 1 yıldır Mecliste sergilediğimiz güzel performans ortada. Sayın Temel Karamollaoğlu'na ve Saadet Partisi camiasına teşekkür ediyorum. Güzel bir işbirliği yaptık. Fedakarlığı isim olarak yapmak gerekiyorsa yaptık. Küçük düşünenler, küçük hesaplar içine girenler büyük siyasi adımlar atamaz. İktidar ve ana muhalefet dışında Mecliste özellikle grubu bulunmayan partilere bir araya gelme davetinde bulunuyorum. Bir araya gelelim. Kimin ne olacağı hiç önemli değil, Türkiye'nin ne olacağı önemli."

Davutoğlu, 14 Aralık'ta siyasi tutum belgelerini açıklayacaklarını aktararak, "Geçmiş hesapları bir kenara koyalım. Bütün partiler gerektiğinde bir araya gelebilmeli ve siyasetteki dağınıklığı giderecek yol, formül üretmeli. Biz buna hazırız. Allah samimiyetle yola çıkanlara yardım eder. Niyet hayır, akıbet hayır. Allah niyetimizi hayır eylesin, akıbetimizi de hayır eylesin." ifadesini kullandı.