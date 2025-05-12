Saadet ve Anahtar Partisi Liderlerinden Ortak Ziyaret - Son Dakika
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Politika

Saadet ve Anahtar Partisi Liderlerinden Ortak Ziyaret

Saadet ve Anahtar Partisi Liderlerinden Ortak Ziyaret

Mahmut Arıkan, Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret ederek Türkiye'nin siyasi geleceğini istişare ettiler.

12.05.2025 16:54
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SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan beraberindeki heyetle Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti.

İki lider yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan açıklamasında, "Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve kıymetli heyetine gecikmiş bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Hem ülke gündemi hem dışarıdaki hem de gelecekte Türkiye siyasetinde, seçimlerde neler yapılabileceği noktasında bir fikir alışverişinde bulunduk. Ben hem nazik ev sahiplikleri hem de hoş sohbetleri için sayın genel başkanımıza ve heyetine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu ise açıklamasında, "Saadet Partisi'nin kıymetli genel başkanını ve heyetini ağırladık. Nazik ziyaretleri için minnettarız. Memleketimiz nazik zamanlardan geçiyor. Memleketimiz için yarınlarda neler yapılabilir, memleketin güçlü yarınları için hangi hassasiyetlerin, mevzilerin ve mevkilerin güçlendirmesi için neler yapılabilir noktasında gerekli istişarelerde bulunduk. Memleket için devam edecek bir siyaset kurumunun bundan sonra memleketin daha iyi yarınları için yeniden güvenin, huzurun, ilkenin, ölçünün adresi olması, yeniden itibarının artması hassasiyetini taşıyoruz. Türkiye hassas dönemlerden geçiyor. Siyaset 20-25 yıl aralıklarla hem jenerasyon hem paradigma değiştiriyor. Önümüzdeki dönem memleket yükünü almaya kavli olan yeni nesil siyasi iradeyi temsil ediyoruz. Mahmut Bey de öyle, biz de öyle. Siyasetin konuşacağı mevzular hiç bitmez. Dolayısıyla bu hassasiyetlerimizin bizi yarın nereye getireceğini bu vesileyle bir araya geldiğimiz her toplantıda konuşuyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem Türkiye'nin meselelerini omuzlayacak, memleketimizin güçlü yarınlarını inşa edecek, 'daha iyi bir ülke mümkündür' iddiamızı memleketin umutlarıyla buluşturacak hassasiyetlere emek edeceğiz, alın teri dökeceğiz. Nazik ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum. Var olsunlar. Önümüzdeki dönem milletimiz beraberliğimizden, istişarelerimizden, siyasi gayretlerimizden inşallah umut bulsun, imkan bulsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Saadet ve Anahtar Partisi Liderlerinden Ortak Ziyaret - Son Dakika

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