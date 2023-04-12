Sadullah Ergin'i neden CHP listesinden aday gösterildi? Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı yanıtladı - Son Dakika
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Sadullah Ergin'i neden CHP listesinden aday gösterildi? Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı yanıtladı

12.04.2023 10:04

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP Ankara 1. bölge adayı olarak gösterilmesi parti içinde tartışma çıkarırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı katıldığı yayında Ergin'in neden aday gösterildiğini açıkladı. CHP'li Salıcı, "İttifak içindeki partilerden değişik isimler geliyor. Bunun tartışması bizim için doğru bir tartışma olmaz, partilerin kendi vermeleri gereken bir karar. Bu sistem bizi bir araya gelmeye zorluyor. Biz de soğukkanlı bir şekilde yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; CHP'nin 14 Mayıs seçimleri için Sadullah Ergin'i Ankara 1'inci bölgeden aday göstermesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi, Ergin'in neden CHP listesinden aday gösterildiğini anlattı.

"GEREĞİNİ YERİNE GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

Salıcı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle; "Sayın Genel Başkan'ımız, ittifak partilerinin bir çatı altında girmesinin siyaseten de daha doğru olacağını, aynı zamanda da Türkiye'nin geniş kesimlerini kucaklayan bir siyaset ortaya koyacağını düşündü, ifade etti. Biz de bunun gereğini yerine getirmeye çalıştık.

"PARTİLERİN KENDİ VERMESİ GEREKEN BİR KARAR"

Orada; 'Saadet Partisi'nden şu arkadaş geliyor, DEVA Partisi'nden başka biri geliyor, Demokrat Parti'den şu isimler geliyor…' Bunun tartışması bizim için doğru bir tartışma olmaz. Partilerin kendi vermeleri gereken bir karar.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı.

"BİZ FİKİR ÜZERİNDEN GİDEN BİR SİYASET ORTAYA KOYUYORUZ"

Bu meselelerde siyaseti isimler üzerinden giden, sadece isimlere endeksleyen bir siyaset haline getirirsek olayı kişilere bağlamış oluruz. Halbuki biz fikir üzerinden giden bir siyaset ortaya koyuyoruz.

"SİSTEM BİZİ BİR ARAYA GELMEYE ZORLUYOR"

Biz birbirimize benzemeye çalışmıyoruz. Aynılaşmaya çalışmıyoruz. Farklılıklarımızı biliyoruz. Bu sistem bizi bir araya gelmeye zorluyor. Biz de bunu soğukkanlı bir şekilde yürütüyoruz."

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Son Dakika Politika Sadullah Ergin'i neden CHP listesinden aday gösterildi? Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı yanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sadullah Ergin'i neden CHP listesinden aday gösterildi? Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı yanıtladı - Son Dakika
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