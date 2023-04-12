Sadullah Ergin'i neden CHP listesinden aday gösterildi? Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı yanıtladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı; CHP'nin 14 Mayıs seçimleri için Sadullah Ergin'i Ankara 1'inci bölgeden aday göstermesine ilişkin eleştirilere yanıt verdi, Ergin'in neden CHP listesinden aday gösterildiğini anlattı.
Salıcı'nın konuyla ilgili açıklamaları şöyle; "Sayın Genel Başkan'ımız, ittifak partilerinin bir çatı altında girmesinin siyaseten de daha doğru olacağını, aynı zamanda da Türkiye'nin geniş kesimlerini kucaklayan bir siyaset ortaya koyacağını düşündü, ifade etti. Biz de bunun gereğini yerine getirmeye çalıştık.
Orada; 'Saadet Partisi'nden şu arkadaş geliyor, DEVA Partisi'nden başka biri geliyor, Demokrat Parti'den şu isimler geliyor…' Bunun tartışması bizim için doğru bir tartışma olmaz. Partilerin kendi vermeleri gereken bir karar.
Bu meselelerde siyaseti isimler üzerinden giden, sadece isimlere endeksleyen bir siyaset haline getirirsek olayı kişilere bağlamış oluruz. Halbuki biz fikir üzerinden giden bir siyaset ortaya koyuyoruz.
Biz birbirimize benzemeye çalışmıyoruz. Aynılaşmaya çalışmıyoruz. Farklılıklarımızı biliyoruz. Bu sistem bizi bir araya gelmeye zorluyor. Biz de bunu soğukkanlı bir şekilde yürütüyoruz."
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