Safranbolu Millet Bahçesi'nde Durum Kritik - Son Dakika
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Politika

Safranbolu Millet Bahçesi'nde Durum Kritik

Safranbolu Millet Bahçesi\'nde Durum Kritik

CHP'li Akay, Safranbolu Millet Bahçesi'nin ödenek eksikliği nedeniyle tamamlanamadığını belirtti.

29.01.2025 11:27
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CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Safranbolu Emek Mahallesi Millet Bahçesi Proje Alanı'nda açıklamalarda bulundu.

2022 yılında yapımına başlanan ve tasarruf tedbirleri genelgesiyle yapımı durdurulan Safranbolu Emek Mahallesi Millet Bahçesi Proje Alanı'nda açıklamalarda bulunan CHP'li Akay, "Ağustos 2024'ten itibaren gerekli ödenekler aktarılmadığı için tamamlanma oranı yüzde 40'larda kalmış durumda. Buraya harcanan paralar biraz daha vakit kaybı olursa heba olacak" dedi.

Projenin durdurulmasına tepki gösteren Akay, "Yayınlanan genelgede, yatırımları yüzde 75'in altında olan yerlerin durdurulmasıyla ilgili karar verilmişti. Biz de bu konuyu Plan ve Bütçe Komisyonu'nda TBMM Genel Kurulu'nda gündeme getirdik, ülke genelindeki millet bahçeleriyle ilgili de bir çalışma yapmıştık. Karabük ve Safranbolu'yla millet bahçeleriyle ilgili de tespitlerimizi belirtmiştik. Karabük millet bahçesinde ilerleme devam ediyor ama Safranbolu'daki millet bahçesi 2024 yılının Ağustos ayından itibaren maalesef gerekli ödenekler aktarılmadığı için tamamlanma oranı yüzde 40'larda kalmış durumda. Buraya da yapılan yatırımlar buraya harcanan paralar biraz daha vakit kaybı olursa heba olacak.

Projenin tamamlanması için Çevre ve Şehircilik Bakanı ile TOKİ Başkanı'na 'ödenek' çağrısında bulunan Akay, "Safranbolu millet bahçesindeki yatırımın bir an önce tamamlanması gerekiyor. Gerekirse avans aktarımı yaparak buranın bir an önce bitirilmesi lazım, çünkü buranın Kasım 2024'te bitmesi gerekiyordu. Gerekli ödenek süratle aktarılırsa, 2025 yılı ortasında buranın bitmesi mümkün. Aksi halde fiyat farklarıyla beraber yaklaşık 180 milyon TL'lik yatırımın harap bitap vaziyette olması demek. Safranbolu ilçemiz dünya miras şehri bir yer. Bir an önce buraya müdahale edin, girişimlerinizi yapın. Soru önergemize verdiğiniz cevapta, buranın yüzde 40'ının tamamlandığı ve süratle bitirileceğini ifade ediyorsunuz. Karabük ve Safranbolu halkı buranın bir an önce bitmesini bekliyor" şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Safranbolu Millet Bahçesi'nde Durum Kritik - Son Dakika

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