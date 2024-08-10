Sağlık Bakanı Elazığ'da hastane değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika
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Politika

Sağlık Bakanı Elazığ'da hastane değerlendirme toplantısına katıldı

Sağlık Bakanı Elazığ\'da hastane değerlendirme toplantısına katıldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Değerlendirme Toplantısı'na katılarak sağlık hizmetlerinin daha iyi yapılması için çalışmalar yapacaklarını belirtti.

10.08.2024 15:51
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Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Değerlendirme Toplantısı'na katılan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu, "Sağlıkla ilgili daha iyi şeyler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Memişoğlu, sabah saatlerinde Elazığ'a geldi. Bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Bakan Memişoğlu ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Ülkemizin en değerli illerinden bir tanesindeyiz. Kahramanlığın ve mertliğin merkezindeyiz. Şuanda şehir hastanesinde sağlık değerlendirme toplantısından çıktık. Daha önce Sağlıklı Hayat Merkezimizi açtık. Esnafla dolaştık, sohbet ve istişare ettik. Sorunları dilendik. Şunu gördük ki Elazığ sağlıkla ilgili gerçekten çok iyi işler yapıyor. 6 Şubat'ta bir acı yaşadık. Onun yaraları sarılma aşamasında. Bizde sağlıkla ilgili baktığımızda Fırat Üniversitesi gibi kültürü ve geçmişi olan tıp fakültesi ile hastanesi var. Aynı zamanda şehidimizin ismini taşıyan şehir hastanesinde çok iyi hizmetler verildiğini gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sağlık hizmetleri Elazığ'da gerçekten iyi ve daha iyi olması için uğraşacağız. Özellikle eski hastanemizin ve askeriyeden aldığımız hastanemizin alanlarıyla ilgili çalışmalar yapacağız ve projeler üreteceğiz. Elazığ'da sağlık hizmetini daha iyi ve başarılı yapmak için elimizden geleni yapacağız. Burada sergilenen birlikte çok memnun oldum. Herkesin bakış açısı pozitif olmasından, ellerinden geldiğince milletimize hizmet etmekten herkesin memnun olduğunu gördüm. Bizim önceliğimiz temel sağlık hizmetleri. Hastalanmadan bedeni korumak olmasının yanında buradaki gibi her şeyi yapabilen hastaneler olması bizi mutlu etti. Sağlıkla ilgili daha iyi şeyler yapmak için elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Sağlık Bakanı Elazığ'da hastane değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

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