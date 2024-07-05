Politika

Sağlık Bakanı Memişoğlu: " Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetleri 2024 yılı sonunda sürdürülebilir hale gelecek"

KAHRAMANMARAŞ - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Modern yapılarla artık Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetleri 2024 yılı sonunda sürdürülebilir hale gelecek" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi ziyaretler ve incelemeler için geldiği Kahramanmaraş'ta Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve yöneticileri ile bir araya geldi. Burada İl Sağlık Müdürü, başhekimler ve hastane müdürleri ile toplantı gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş'ın deprem sonrası sağlık yatırımları ve durumu hakkında bilgiler aldı.

Hastanede gerçekleştirilen toplantı sonrası basın açıklaması gerçekleştiren Bakan Memişoğlu, "53'üncü Sağlık Bakanı olduktan sonra ilk saha ziyaretimizi 6 Şubat depreminin merkez üssü olan Kahramanmaraş ilimize yaptık. Sabahtan başlayan değerlendirme toplantıları, en son olarak sağlıkçılarla olan toplantı ile bugün Kahramanmaraş ilimizin sağlık hizmeti ile ilgili geldiği süreci ve gelecekteki gelişimini hep beraber değerlendirdik. Kahramanmaraş'ta özellikle deprem öncesindeki sağlık sunumundaki yatak kapasitesine 2024 sonu itibari ile ulaşacağız. Aktif olarak inşaat süreçleri devam eden 5 hastanemiz var, bu hastanelerimizin inşaatlarını 2024 sonu itibari ile insanlarımızın hizmetine sunmak için sürdürüyoruz. Özellikle sağlık çalışanlarımız, yöneticilerimiz ve fiziki altyapısı çok da mümkün olmadığı yerlerde şu anda sağlık hizmetini eksiksiz yürütüyorlar. Çok daha iyi fiziki şartlarda, modern yapılarla artık Kahramanmaraş'ta sağlık hizmetleri 2024 yılı sonunda sürdürülebilir hale gelecek" dedi.

Türkiye genelinde son 20 yılda hayata geçirilen sağlık sisteminin ileri noktalara geldiğini ifade eden Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalimiz dediği şehit hastaneleri ile ilgili süreç, ihale aşamasına gelmiş ve bundan sonraki süreçte de yapım aşamasına başlayacağız. Yatırım programından çıkıp, projesi bitirilmiş artık ihale aşamasına gelen bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Covid ve yaşadığımız deprem süreci göstermiştir ki, son 20 senede yapılan sağlıkta yatırımlar ve sistemlerin ne kadar başarılı olduğunu gördük. Çok gelişmiş diye gördüğümüz ülkelerdeki sağlık sistemlerin çöktüğünü hepiniz gördünüz. Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği sağlıkta dönüşüm ile beraber, özellikle sağlık çalışanlarının ve sağlık altyapısının 20 senelik hazırlık sonucundaki Covid'deki testindeki başarıyı gösterir. Bu başarı dünya tarafından da taktir ve imrenerek izlenildi" ifadelerini kullandı.