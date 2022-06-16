Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi Genel Kurulda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, tabiplerin emekli aylıklarının iyileştirilmesinin mali yükünün yıllık 817 milyon lira, sağlık personelinin ek ödeme tavanının yükseltilmesinin oluşturacağı yıllık etkinin 10,6 milyar lira civarında olacağını belirtti.

Yılmaz, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teklife ilişkin etki analizi yapılıp yapılmadığının sorulması üzerine Yılmaz, düzenlemeye ilişkin yapılan mali yük hesaplarının detaylarının Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulduğunu söyledi.

Yılmaz, yapılan düzenlemede tabiplerin emekli aylıklarının iyileştirilmesinin mali yükünün yıllık olarak 817 milyon lira şeklinde, sağlık personelinin ek ödeme tavanlarının yükseltilmesinin oluşturabileceği yıllık etkinin ise 10,6 milyar lira civarında hesaplandığını kaydetti.

Sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılmasına imkan veren 4924 sayılı kanun kapsamında çalıştırılacak personele yönelik kontenjan sınırının 5 bin kişi artırılmasına ilişkin mali yükün yıllık 1 milyar 89 milyon lira olacağını anlatan Yılmaz, "Sözleşmeli kadroların ücretini de dahil edecek olursak yaklaşık 13 milyar civarında bir mali yükten bahsedebiliriz." dedi.

Emekli uzman tabip ve uzman diş tabibi maaşında meydana gelecek artışın, düzenlemenin kabulüyle birlikte 2 bin 119 lira, emekli tabip ve diş tabibi maaşlarındaki artışın 1648 lira olacağını belirten Yılmaz, "Uzman tabip, uzman diş tabibinin dul ve yetim aylığı alanlarının sayısı 452 bin 606'dır. Burada maaşlarda meydana gelecek artış 1483 lira olarak hesaplanmaktadır. Tabip, diş tabibi dul ve yetim sayısı 4 bin 884'tür. Burada da emekli aylığında meydana gelecek artış 1154 şeklinde hesaplanmaktadır." bilgisini paylaştı.

Düzenlemenin vergi dilimlerinden dolayı hekim maaşında artış yapmadığı yönündeki eleştirilere ilişkin Yılmaz, "Düzenlemeyle yalnızca ödemenin bütçe kaynağı değişmekte, bu durumun vergi matrahına ve vergi dilimlerine bir etkisi bulunmamaktadır. Mevcut sistem neyse aynı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan döner sermeye, tavan artış katsayıları belirlenirken üst vergi dilimlerinin getireceği negatif etki göz önünde bulundurularak tavan katsayıları da artırılmıştır." ifadelerini kullandı.

Diş tabibi ile eczacı kadro ve pozisyon sayısının başvuran aday sayısından daha az olmasından dolayı kuraya katılan diş tabibi ve eczacıların bir kısmının yerleşemediğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu bir ihtimal hesabı. Kuraya ilişkin esas ve usullerin bu şekilde birçok kuraya iştirak etmesine rağmen yerleşememiş diş tabibi ve eczacıların ilk defa katılanlara göre yerleşmesine imkan sağlayıcı nitelikte, adil, genel ve objektif kurallarla belirlenmesini temin etmek üzere yeni usul, esaslar belirlenmektedir. Yani birden fazla kuraya girenlerin ihtimali, çıkma ihtimali yükselmektedir." diye konuştu.