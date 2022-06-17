Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (2) - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (2)

17.06.2022 00:21
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (2)

BAKAN KOCA'DAN DÜZELTMEBakan Koca, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklama ile ilgili düzeltmede bulundu.

BAKAN KOCA'DAN DÜZELTME

Bakan Koca, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklama ile ilgili düzeltmede bulundu. Koca, açıklamada yer alan '5 bin Lira' ifadesinin aslında '10 bin Lira' olduğunu ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların 10 bin liranın altında olan borçları terkin edildi" notunu paylaştı.

DOKTORLARIN EMEKLİ AYLIKLARINA EK ÖDEME

Kanun ile 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar; tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın ve Tıpta Uzmanlık Kurulu'nca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi alabilecek. Makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26 bin gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda, her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak. Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Meclis Genel Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (2) - Son Dakika
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