Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (3) - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (3)

17.06.2022 02:06
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (3)

22 BİN OLAN POZİSYON 27 BİNE ÇIKARILDIBakan Koca, yaptığı açıklamada pozisyon sayısının 2 bin şeklinde yanlışlıkla yazıldığını aktararak şunları kaydetti: "Düzeltme. 22 Bin olan mevcut 'pozisyon sayısı' özet metinde 2 bin şeklinde yazılmıştır.

22 BİN OLAN POZİSYON 27 BİNE ÇIKARILDI

Bakan Koca, yaptığı açıklamada pozisyon sayısının 2 bin şeklinde yanlışlıkla yazıldığını aktararak şunları kaydetti: "Düzeltme. 22 Bin olan mevcut 'pozisyon sayısı' özet metinde 2 bin şeklinde yazılmıştır. Düzeltmiş şekliyle cümle: Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanun'a tabi sözleşmeli personel için sözleşmeli pozisyon sayısı artırıldı. (22 bin olan pozisyon 27 bine çıkarıldı)."

ANKARA,


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Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (2) Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (2)
Kaynak: DHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini kapsayan kanun teklifi TBMM'de kabul edildi (3) - Son Dakika
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