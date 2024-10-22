SAHA EXPO'da Bakan Kacır'dan Önemli Görüşmeler - Son Dakika
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Politika

SAHA EXPO'da Bakan Kacır'dan Önemli Görüşmeler

Bakan Kacır, SAHA EXPO'da çeşitli ülkelerin temsilcileriyle işbirliği ve yatırımlar üzerine görüştü.

22.10.2024 20:18
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı-SAHA EXPO çerçevesinde bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi "SAHA İstanbul" tarafından İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen, 120'den fazla ülkeden 1478 firma, 178 yabancı alım heyeti, 25'i bakan düzeyinde olmak üzere 312 resmi heyetin katılım sağladığı Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı-SAHA EXPO'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, ilk görüşmesini ikili ilişkilerin her alanda ilerleme kaydettiği, 2011 yılından bugüne ise "stratejik ortaklık" seviyesinde yürütülen Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü. Kacır, Irak Sanayi ve Madenler Bakanı Prof. Dr. Halid Battal Necim ile görüşmesinde; KOSGEB'in uygulayıcı kurum olarak belirlendiği Kobiler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması gibi konular ele alındı.

Kacır, Avrupa Birliği (AB), Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci (GDAÜ), Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) ve NATO gibi platformlarda ikili siyasi, diplomatik, askeri ilişkilerin çok katmanlı olarak devam ettiği Romanya'nın Ekonomi, Girişimcilik ve Turizm Bakanı Ştefan Radu Oprea ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede daha önce imzalanan Türkiye-Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu (OSÇG), Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Desteklenmesine Yönelik Mutabakat Zaptı konuları değerlendirildi.

Kacır, Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile görüşmesinde; Uzay Araştırmalarında Kullanılacak Uzay Bilimleri, Teknolojileri ve Uygulamaları Aracılığıyla Dış Uzay ve Yer Sistemlerinin Kullanımı Alanında İşbirliği Anlaşması, Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması, Ayni Hibe Desteği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İş Birliği Anlaşması, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması anlaşması konuları ele alındı. Görüşmede ayrıca, uluslararası finans kuruluşlarının desteği ile başta KOBİ'ler olmak üzere sınai kalkınma alanında da iş birliklerini artırmak, Somali kalkınmasını hızlandırmak gibi konular da gündeme geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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