Şahan Gökbakar Özgür Özel'in 'kırmızı kartını' tiye aldı: Yabancı hakem göndermesi - Son Dakika
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Politika

Şahan Gökbakar Özgür Özel'in 'kırmızı kartını' tiye aldı: Yabancı hakem göndermesi

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin'deki toplu açılış töreninde iktidara 'kırmızı kart' gösterme çağrısı yaptı. Özel'in çıkışı sosyal medyada tepkilere neden olurken; komedyen Şahan Gökbakar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'i tiye aldı.

09.01.2025 17:44
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel Mersin'de bugün yaptığı açıklamada saat 15.00'i işaret ederek ''Büyük sürprizlerimiz olacak'' demişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreninde konuşan Özel'in sürprizi "kırmızı kart" göstermek oldu.

Özel açıklamasında "31 Mart'ta siz sarı kartı gösterdiniz, ama Tayyip bey anlamadı. 14 bin 500 lirayla, asgari ücretle geçim olur mu? Olmaz. O zaman söylediğini yapacağız. Mersin'den başlıyoruz. İktidara kırmızı kart gösteriyoruz. Emeklileri, asgari ücretlileri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum" sözlerini sarf ederken; Özel'in çıkışı sosyal medyada tepkilere neden oldu.

ŞAHAN GÖKBAKAR'DAN GÖNDERME

Komedyen Şahan Gökbakar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Özel'i tiye aldı. Özel'e yabancı hakem göndermesinde bulunan Gökbakar, "Özgür Özel'in yerine de yabancı hakem koyulmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şahan Gökbakar Özgür Özel\'in \'kırmızı kartını\' tiye aldı: Yabancı hakem göndermesi

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Son Dakika Politika Şahan Gökbakar Özgür Özel'in 'kırmızı kartını' tiye aldı: Yabancı hakem göndermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • harun 8071:
    Ulan bi chp nin başına hiç mi bi akıllı adam gelmez, komedi. 185 15 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    CHP nin başına gelmiş en vasıfsız adam 126 17 Yanıtla
    Murat Çevre:
    CHP de hangisi aklı başındaki. hepsi ilkokul çocuğu gibi hareket ler 0 0
  • Serkan Yalçın:
    ülkenin başındaki çokmu normal 27 80 Yanıtla
    mustafa aykanat:
    Normal olduğunu kabullenmiyorsan anormalsin 0 0
    Türk:
    Adam çıktı yenildiniz çıktı yenildiniz çıktı yenildinşz çıktı yenildiniz çıktı yenildiniz ahahaha vallahi her çıktığında yenildiniz gerçekten normal değil ahahahahahah 0 0
  • Fırat Duran:
    Biri kırmızı kart gösterir, diğeri suriyede ne işimiz var der sonra çıkıp suriyeyi birlikte inşa edecez der. İstanbula konut yapmaz, suriyeye para akıtacak. 78 7 Yanıtla
  • Ahmet rahmi Kurt:
    şahan her işe burnunu sokma 21 52 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    kemal ağam geri dön 59 14 Yanıtla
  • Gencer Guney:
    CHPnin başına İmamoğlu bir an önce gelmeli yoksa parti dibi görür. özel iyi bir çalışma adamı ama lider değil halkta etkisi sıfır, 19 44 Yanıtla
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