Sahel Devletleri İttifakı Parlamento Faaliyete Geçti

Sahel Devletleri İttifakı (AES) üyeleri Burkina Faso, Mali ve Nijer'in oluşturduğu 45 üyeli Konfederal Parlamento, Nijer'in başkenti Niamey'de faaliyete başladı.

Nijer resmi haber ajansı ANP'nin haberine göre, 24 Ağustos'ta başlayan ilk oturumun açılışına Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Burkina Faso Geçiş Yasama Meclisi Başkanı Ousmane Bougouma ile Mali ve Nijer'deki yasama organlarının temsilcileri katıldı.

Togo ve Çad parlamentolarından temsilcilerin de davetli olarak yer aldığı oturumda, Burkina Faso, Mali ve Nijer'den 15'er olmak üzere toplam 45 konfederal milletvekili göreve başladı.

Üç ülkenin ortak meselelerinin parlamenter düzeyde ele alınması ve AES'nin ortak kurumlarının oluşturulması sürecinin ilerletilmesi amacıyla oturum düzenlendi.

İlk oturumun 29 Ağustos'a kadar devam edeceği, bu kapsamda parlamentonun çalışma ve işleyişine ilişkin kurallar ile konfederasyonu ilgilendiren konuların ele alınacağı belirtildi.

Konfederal milletvekillerinin AES'yi ilgilendiren başlıca konuları görüşerek görüş ve tavsiyelerde bulunması öngörülüyor.

Burkina Faso, Mali ve Nijer tarafından 16 Eylül 2023'te kurulan AES, 6 Temmuz 2024'te konfederasyona dönüştürülmüştü.

Üç ülke, konfederasyon kapsamında savunma ve güvenliğin yanı sıra diplomasi, ekonomi, kalkınma ve iletişim alanlarında ortak kurumlar oluşturmayı hedefliyor.