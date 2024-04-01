Politika

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, seçim sonuçlarına ilişkin Cumhur İttifakı'na vurgu yaptı.

Şahin, yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde kendilerine verilen destek için hemşehrilerine ve elde edilen başarıda emeği olanlara teşekkür etti.

Hizmet noktasına ne söz verdilerse bir bir yerine getirileceğini belirten Şahin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi aradı. Karabüklülere selamlarını iletti. Karabük'te gerçekleştirdiğimiz başarı nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti. Bu bize bir mesuliyette yükledi. Çok çalışacağız, çalışırken istişare halinde olacağız. Şehirlerimizin tüm dinamikleriyle bir arada olmak suretiyle, insan ayırt etmeden, siyasi görüşlerine bakmadan tüm halkımızla istişare ederek faaliyet yürüteceğiz." diye konuştu.

"Sel gider kumu kalır"

Karabük'te taş üstüne taş koyan geçmiş dönem bütün belediye başkanlarında teşekkür eden Şahin, şöyle devam etti; "Seçim kampanyamız süresince 'sel gider kumu kalır' dedik. Biz kampanyamız süresince 'kimseyi kırmayacağız, kimseye cevap vermeyeceğiz, bize taş atana biz gül atacağız' dedik. ve bu minvalde stratejimizi oluşturduk, kampanyamızı oluşturduk. Bizim bir Cumhur İttifakımız var. Cumhur İttifakı'na bağlı olmak suretiyle ve bu ittifakı tahkim etmek üzere olan bir stratejiyle yol yürüyeceğimizi açıkça ifade etmek istiyorum. Cumhur İttifakı Türkiye'nin çimentosudur, kurtuluş reçetesidir. Bu bakış açısına sahip olduğumuz için kampanyamız süresince ilimizde ve ilçelerimizde de bu stratejiye bağlı olarak hareket ettik. Söylemlerimizi de buna uygun oluşturmaya çalıştık. ve bundan sonraki süreçte de aynen böyle olacak. Bu seçim sürecinde siyasi partilerin de adayları vardı. Onlar da emek sarf ettiler. Onlar da bizim hemşehrilerimiz. O nedenle 'sel gider kumu kalır' dedik. Seçim bitti. ve seçimden evvelki her şey geride kaldı. ve bundan sonra beyaz bir sayfa açıyoruz."

Önlerinde ki 5 yılın Karabük için bir hizmet serüveni olacağını aktaran Şahin, "Beş yıl içerisinde Karabük'ün neye ihtiyacı varsa Özkan başkanımızla beraber bunu burada gerçekleştirmeye ve hayata geçirmeye çalışacağız." İfadelerini kullandı. - KARABÜK