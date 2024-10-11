Gaziantep ve Belgrad Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı - Son Dakika
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Gaziantep ve Belgrad Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Gaziantep ve Belgrad Kardeş Şehir Protokolü İmzaladı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yer aldığı heyet ile Sırbistan Cumhuriyeti'nin başkenti Belgrad ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

11.10.2024 15:42  Güncelleme: 15:44
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde yer aldığı heyet ile Sırbistan Cumhuriyeti'nin başkenti Belgrad ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Bu imzalarla Gaziantep'in 27'nci kardeş şehri Belgrad oldu.

Kültürel etkileşim, tecrübe paylaşımı ve iş birlikleri için önemli bir adım olan kardeş şehir protokolleri, Gaziantep'in dünyada tanınırlığını artırarak kente katkı sağlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan Cumhuriyeti ziyaretine katılan heyette yer alan Başkan Fatma Şahin, Belgrad'da Başkanlık Sarayı'nda yapılan törenle Gaziantep'in 27'nci kardeş şehri Belgrad ile iş birliği anlaşmasını imzaladı.

Birçok başlıkta iş birliği yapılacak

Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar api ile yapılan protokolle, kültür, sanat, mimari ve turizm gibi alanlarda pek çok ortak noktaya sahip iki şehir arasında, başta ekonomi ve turizm olmak üzere iş birliklerinin yürütülmesi hedefleniyor. Belgrad ve Gaziantep arasında ekonomi, sanayi, kültür, sanat, spor, şehircilik, çevre koruma, iklim değişikliği ve enerji alanlarında yakın ilişkiler kurulması amaçlanıyor.

Birimler arası tecrübe paylaşımı olacak

Belediyeler arasında yürütülecek çalışmalarla, hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri arasında iş birliği yapılacak ve tecrübe aktarımı sağlanacak. Düzenlenecek kültür, turizm ve sportif faaliyetlere karşılıklı katılım ile destek verilecek. Kültürel varlıkların ve tarihi mirasın korunmasına yönelik iş birlikleri ile müzelerde ortak çalışmalar yürütülecek. Ayrıca iki şehrin bilişim, teknoloji ve sanayi kurum ve kuruluşları arasında da iş birliği faaliyetleri gerçekleştirilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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