Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vatandaşlara Teşekkür Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yeniden başkan seçilmesinin ardından vatandaşlara teşekkür etti.

31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin, "Sevgili Gaziantepliler, Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde beni, Gaziantep'e Şehr-i Emin olarak layık gördüğünüz, yetkilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanarak teşekkür mesajı yayımladı.

Şahin, "Sevgili Gaziantepliler, Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde beni, Gaziantep'e Şehr-i Emin olarak layık gördüğünüz, yetkilendirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Kentimizde sandığa giderek, güzel bir demokrasi örneği gösteren her bir vatandaşımıza tüm içtenliğimle şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma seçim sürecinde çaldığımız her bir kapıda gösterdiğiniz sevgi ve teveccüh için de minnettarım. 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'ni geride bıraktık. Her seçimde olduğu gibi bu seçim süreci içerisinde de tecrübe kazandık. Seçim dönemleri, sorumluluğunu üstlendiğimiz her bir vatandaşı daha iyi anlamak için önemli bir fırsat. Size seçim öncesi yapacağımızı beyan ettiğimiz her bir projemiz için derhal harekete geçeceğiz. Seçim öncesinde planlamalarına başladığımız birçok projenin de zaman kaybetmeksizin ilk adımlarını beraber atıp, olgunlaşma sürecine şahitlik edeceğiz" dedi.

"Bu bizim demokratik kazancımızdır"

Sandık sonuçlarındaki mesajı aldıklarını ifade eden Şahin, "Milletimiz sandık vasıtası ile bizi uyarmış, taleplerini ifade etmiştir. Bu bizim demokratik kazancımızdır. Milletimizin iradesine karşı boynumuz kıldan ince, hizmetkarlıkta ise boynumuz dik ve alnımız açıktır. Seçim çalışmaları boyunca bizi yalnız bırakmayan AK Parti teşkilatımıza, iş arkadaşlarımıza, ekibimize, takdirini bizden esirgemeyen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Mesuliyetlerimizin farkında olarak milletimizin bize verdiği yetkinin sınırlarınca her imkanımızı milletimiz için kullanacağız. Hizmet belediyeciliğinin yeniden ve beraberce örneğini vereceğiz. Yarın şehrimizi bugünden ileriye taşımış olacağız. 22 yıldan uzun süredir inandığımız tüm ilkelerle bu ülke için en iyisini dilediğine kalpten inandığım AK Parti Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu seçim döneminde de Gaziantep'i inanarak bize emanet ettiği için şükranlarımı sunuyorum. ve elbette ki sayısız mesaj ve sandıktan verdiğiniz derslerle bizi seçerek yola devam dediğiniz için her bir kent sakinimize teşekkür ediyorum. Şimdi yeniden göreve başlama vakti. Ramazan ayının bu rahmet, mağfiret dolu günleri yeni bir başlangıç için güzel bir tevafuk. Bayrama sayılı günler kala zaten hiç durmadığımız bu yolda hızımızı kesmeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm ilçe belediye başkanlarımızla Gaziantep Modeli'ni canlı ve ayakta tutacağız. Allah yardımcımız olsun. Sağlıcakla kalın sevgili Gaziantepliler" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP