Şahinbey Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Politika

Şahinbey Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Şahinbey Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Şahinbey Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu, Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemde 5 madde oylanırken, encümen ve ihtisas komisyonları için yeni üyeler seçildi.

01.10.2024 17:16  Güncelleme: 17:18
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Şahinbey Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının 1. oturumu Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 5 maddenin 2'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1'i Plan Bütçe Komisyonuna, 1'i Tarife Komisyonuna, 1'inde ise görev süresi dolan ihtisas komisyonları üye seçimi gündeme alındı. 2 madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı. Gündem dışı olarak gündeme alınan 2 madde de ise Encümen Üyeliği ve Başkanlık Divanı üyeliklerinin seçimi yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclis Başkanlık Divanında ve Encümen Üyeliği görevlerinde boşalma olması nedeniyle yerlerine yeni üye seçimi yapılırken, görev süresi dolan ihtisas komisyon üyeleri yerine de yeni üye seçimi yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Ekim ayı 2. oturum toplantısı, 4 Ekim 2024 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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