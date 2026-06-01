Şahinbey Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Haziran ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 6 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 1'si Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde hem Plan Bütçe Komisyonuna hem de Çevre Temizlik Komisyonuna havale edilirken 1 madde ise gündem dışı olarak oy birliği ile gündeme alınıp Tarife Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturum toplantısını 4 Haziran 2026 Perşembe günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP