Şahinbey\'den Halep\'e kardeşlik ve destek ziyareti

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, Halep Valisi Azzam El-Garip'i makamında ziyaret etti. Ziyarette iki şehir arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik konular ele alınırken, Başkan Tahmazoğlu Halep'e 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneri gönderileceğini açıkladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, Suriye'deki programları kapsamında Halep Valiliğini ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Halep'in yeniden imarı ve kalkınma süreci ele alındı. Özellikle kentin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları, belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve şehir yönetiminde tecrübe paylaşımı konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

"5 tane çöp kamyonu ve 750 tane çöp konteyneri vereceğiz"

Teknik, altyapı ve üstyapı anlamında desteklerin yanı sıra çevre temizliği için 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneri vereceklerinin müjdesini veren Tahmazoğlu, "Halep ile Şahinbey-Gaziantep arasında bir tarihi bağ var. Kültürel bağlarımız var, kardeşliğimiz var. Bundan bir buçuk ay önce Halep Valimiz, Şahinbey Belediyemizi ziyaret ettiler. Bizlerden destek istediler. Biz de heyetimizle beraber burayı ziyaret ettik. Burada yapabileceğimiz çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Özellikle teknik destek konusunda, fikir projeleri konusunda, buradaki parklar ve temizlik konusunda bizlerden destek istediler. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak burada şimdi bir parkın inşasına başladık. Şu anda hazırlıklarımızı yaptık. Çok yakın bir zamanda buranın hizmetine sunacağız. Ayrıca 5 tane çöp kamyonu ve 750 tane çöp konteyneriyle buraya destek veriyoruz" dedi.

"Halep'in ayağa kaldırılması için desteklerimizi devam ettireceğiz"

Halep'in ayağa kaldırılması noktasında belediyeler olarak desteklerini devam ettireceklerini aktaran Tahmazoğlu, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak da oradaki belediye başkanlarımızla yarın yapılacak toplantıda Halep'e yapılacak destekler konusunda bir istişare yapacağız. Halep'in ve Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması konusunda zaten Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi var, desteği var. Cumhurbaşkanlarımız arasında, hükümetlerimiz arasında görüşmeler devam ediyor. Her anlamda Halep'in ayağa kaldırılması noktasında biz de belediyeler olarak desteklerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tarihi eserlerin ayağa kaldırılması konusunda çalışmalar ciddi bir şekilde devam ediyor"

Halep'in mimari açıdan da ayağa kaldırılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Tahmazoğlu, "Özellikle Halep Kalesi ile Gaziantep Kalesi şekil olarak birbirine çok benziyor. Halep Kalesi çok daha büyük, çok daha ihtişamlı. Burada çarşılar var hemen karşıda, kapalı çarşı. Burada yine Osmanlı'nın yapmış olduğu birçok tarihi eserimiz var. Gerek TİKA üzerinden, gerekse diğer kurumlarımız üzerinden bu tarihi eserlerin de ayağı kaldırılması çok büyük bir önem arz ediyor. Bu konuda da çalışmalar ciddi bir şekilde devam ediyor" diye konuştu. - HALEP