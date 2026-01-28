Şahinbey'den Halep'e kardeşlik ve destek ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Şahinbey'den Halep'e kardeşlik ve destek ziyareti

Şahinbey\'den Halep\'e kardeşlik ve destek ziyareti
28.01.2026 10:32  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep Valisi Azzam El-Garip'i ziyaret ederek, iki şehir arasındaki iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi amaçladıklarını duyurdu. Tahmazoğlu, Halep'e 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneri gönderileceğini açıkladı.

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, Halep Valisi Azzam El-Garip'i makamında ziyaret etti. Ziyarette iki şehir arasındaki iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik konular ele alınırken, Başkan Tahmazoğlu Halep'e 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneri gönderileceğini açıkladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve beraberindeki heyet, Suriye'deki programları kapsamında Halep Valiliğini ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde Halep'in yeniden imarı ve kalkınma süreci ele alındı. Özellikle kentin altyapı ve üstyapı ihtiyaçları, belediyecilik hizmetlerinin geliştirilmesi ve şehir yönetiminde tecrübe paylaşımı konularında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

"5 tane çöp kamyonu ve 750 tane çöp konteyneri vereceğiz"

Teknik, altyapı ve üstyapı anlamında desteklerin yanı sıra çevre temizliği için 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneri vereceklerinin müjdesini veren Tahmazoğlu, "Halep ile Şahinbey-Gaziantep arasında bir tarihi bağ var. Kültürel bağlarımız var, kardeşliğimiz var. Bundan bir buçuk ay önce Halep Valimiz, Şahinbey Belediyemizi ziyaret ettiler. Bizlerden destek istediler. Biz de heyetimizle beraber burayı ziyaret ettik. Burada yapabileceğimiz çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Özellikle teknik destek konusunda, fikir projeleri konusunda, buradaki parklar ve temizlik konusunda bizlerden destek istediler. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak burada şimdi bir parkın inşasına başladık. Şu anda hazırlıklarımızı yaptık. Çok yakın bir zamanda buranın hizmetine sunacağız. Ayrıca 5 tane çöp kamyonu ve 750 tane çöp konteyneriyle buraya destek veriyoruz" dedi.

"Halep'in ayağa kaldırılması için desteklerimizi devam ettireceğiz"

Halep'in ayağa kaldırılması noktasında belediyeler olarak desteklerini devam ettireceklerini aktaran Tahmazoğlu, "Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak da oradaki belediye başkanlarımızla yarın yapılacak toplantıda Halep'e yapılacak destekler konusunda bir istişare yapacağız. Halep'in ve Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması konusunda zaten Cumhurbaşkanımızın güçlü bir iradesi var, desteği var. Cumhurbaşkanlarımız arasında, hükümetlerimiz arasında görüşmeler devam ediyor. Her anlamda Halep'in ayağa kaldırılması noktasında biz de belediyeler olarak desteklerimizi devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tarihi eserlerin ayağa kaldırılması konusunda çalışmalar ciddi bir şekilde devam ediyor"

Halep'in mimari açıdan da ayağa kaldırılması için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini söyleyen Tahmazoğlu, "Özellikle Halep Kalesi ile Gaziantep Kalesi şekil olarak birbirine çok benziyor. Halep Kalesi çok daha büyük, çok daha ihtişamlı. Burada çarşılar var hemen karşıda, kapalı çarşı. Burada yine Osmanlı'nın yapmış olduğu birçok tarihi eserimiz var. Gerek TİKA üzerinden, gerekse diğer kurumlarımız üzerinden bu tarihi eserlerin de ayağı kaldırılması çok büyük bir önem arz ediyor. Bu konuda da çalışmalar ciddi bir şekilde devam ediyor" diye konuştu. - HALEP

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel Yönetim, Gaziantep, Şahinbey, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Şahinbey'den Halep'e kardeşlik ve destek ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’da deprem Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı Galatasaray'da deprem! Takımın yıldızı antrenmana çıkamadı
Herkes ekran başına Yarın akşam ortalık alev alacak Herkes ekran başına! Yarın akşam ortalık alev alacak
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Türkiye’de de satılıyordu Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti Türkiye'de de satılıyordu! Dev kozmetik markası iflas bayrağını çekti
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü

10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
09:02
Türkiye’nin dev tatil platformu satıldı İşte ödenen bedel
Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı! İşte ödenen bedel
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 10:53:31. #7.11#
SON DAKİKA: Şahinbey'den Halep'e kardeşlik ve destek ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.