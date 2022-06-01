Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

01.06.2022 16:40
Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Haziran ayının olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Haziran ayının olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 11 maddenin 3'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 7'si Plan Bütçe Komisyonu'na, 1 madde teklif karar olarak gündeme alınırken, 2 madde ise gündem dışı meclise sunulup oy birliği ile gündeme alınıp Eğitim Gençlik Spor Komisyonu ve Çevre Temizlik Komisyonuna havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Haziran ayı 2. oturum toplantısını 06 Haziran 2022 Pazartesi günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı
Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi Tahmazoğlu kursiyerlerle bir araya geldi
Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Meclis Başkanı, Şahinbey, Haziran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:27 Pilot, uçağı otomatiğe alıp uykuya daldı, bunu duyan yolcular sinirlerine hakim olamadı
16:22 Muharrem İnce'nin MHP ziyareti sona erdi! Bahçeli'nin çıkışta yaptığı hareket şaşkınlık yarattı
16:22 Douglas, Beşiktaş formasıyla sadece 454 dakika oynayarak 3.9 milyon euro kazandı
16:21 Yetersiz yemek verildiğini düşünen işçiler isyan çıkardı! Yemekhaneyi savaş alanına çevirdiler
16:17 Hepsi grubunun eski üyesi Cemre Kemer, kendisine "Çirkin" diyen takipçisini böyle tiye aldı
16:07 Kayserispor ile yollarını ayıran Hikmet Karaman'dan duygusal bir mesaj geldi: Ayrılıklar da sevdaya dahil
16:03 Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin spekülasyonlara nokta koydu: Aramız çok iyi ve birbirimizi çok seviyoruz. Serenay'la olan meselede kaç sene geçti
16:01 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü parlattığı futbolcularla da dikkat çekiyor
15:51 İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine gönderme: Alıştılar ağlamaya, önümüzdeki seçimde de inşallah onları hep birlikte hıçkıra hıçkıra ağlatacağız
15:44 Erdoğan'ın sözleri "asgari ücrete zam geliyor" olarak yorumlandı: İnşallah önümüzdeki haftalarda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 16:57:29. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey'de Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement