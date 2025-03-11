Sahipsiz Sokak Hayvanları Saldırıları Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahipsiz sokak hayvanlarının saldırılarıyla ilgili adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari Yüksekova ve Konya Karatay'da iki çocuğun hayatını kaybettiği, Erzurum Narman'da bir çocuğun yaralandığı sahipsiz hayvan olaylarına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Sahipsiz hayvan sorunu, ertelenemez bir mesele"

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabı 'X' üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakkari Yüksekova ve Konya Karatay'da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir. Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur. Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir" ifadelerinde bulundu.

"Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır"

Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmaların başlatıldığını ifade eden Bakan Tunç, "Görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır. Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır" dedi. - ANKARA