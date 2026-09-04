Şahzade Demir: Şırnak'ta görev yapacak memurlara pozitif ayrımcılık yapılmalı

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, memurların Şırnak'a gitmesi için ildeki hayat şartlarının düzeltilmesi ve imkanların artırılması gerektiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Şırnak'taki işsizlik, altyapı ve üstyapı sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

En fazla genç nüfusun bulunduğu illerden olan Şırnak'ta ciddi bir işsizlik sorunu bulunduğunu dile getiren Demir, Türkiye ekonomisine önemli katma değer sunan kentte yeni istihdam imkanlarının oluşturulması gerektiğini söyledi.

Demir, "Memurların oraya gidip insanlarımıza hizmet edebilmesi için farklı şartlar, farklı ortam oluşması, hayat şartlarının düzeltilmesi, imkanların artırılması lazım. Bununla birlikte oraya gidip hizmet verecek öğretmenlere, memurlara, sağlık personellerine pozitif ayrımcılık yapılarak maaşlarının daha fazla artırılması, teşvik edici unsurların ön plana çıkarılarak insanımızın oraya seve seve gidip hizmet etme ortamının oluşturulması lazım." değerlendirmesinde bulundu.