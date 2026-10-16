Saimbeyli’nin kurtuluşunun 106. yılında Saim Bey mezarı başında anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Saimbeyli’nin kurtuluşunun 106. yılında Saim Bey mezarı başında anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Saimbeyli’nin kurtuluşunun 106. yılında Saim Bey mezarı başında anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana’nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Milli Mücadele kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey, Kozan’daki kabri başında dualarla anıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Milli Mücadele kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey, Kozan'daki kabri başında dualarla anıldı.

Saimbeyli'nin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Osmaniye'deki Mamure Tren İstasyonu'nda şehit düşen Kaymakam Saim Bey için Kozan Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli çevresinde Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıklarla tanınan Saim Bey'in kabri başında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Törende şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Programa Saimbeyli Kaymakamı Nursan Yüce, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve ilçe protokolü katıldı.

"Saim Bey'i rahmet ve minnetle anıyoruz"

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Saim Bey'i kabri başında rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü her yıl büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Dal, kutlama etkinliklerinin konser, meşaleli yürüyüş ve çeşitli törenlerle devam edeceğini kaydetti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da Milli Mücadele yıllarında bölgede büyük bir kurtuluş destanı yazıldığını belirterek, vatanın birlik ve bütünlüğü için mücadele eden kahramanları rahmetle andı.

Saimbeyli'nin kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinliklerinin cumartesi günü düzenlenecek Ahmet Selçuk İlhan konseri, meşaleli yürüyüş ve çeşitli programlarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
EtkinliklerSaimbeyliPolitikaKozanAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvet paraları için daire kiralamışlar Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı Rüşvet paraları için daire kiralamışlar! Kasaları açan ekipler gördüklerine inanamadı
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci Rusya hepsini zorla askere alacak Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Dündar Ziya Gültekin’e veda Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri damga vurdu Dündar Ziya Gültekin'e veda! Cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri damga vurdu
Komşu NATO’dan acil destek istedi Türkiye’ye de üçlü ittifak teklifi Komşu NATO'dan acil destek istedi! Türkiye'ye de üçlü ittifak teklifi
18:38
İstanbul’da hafta sonu da eğitime yağış molası Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
İstanbul'da hafta sonu da eğitime yağış molası! Yüz yüze yapılacak dersler ve sınavlar ertelendi
18:04
Kocaeli’nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu İki şehirde can kaybı 5’e yükseldi
Kocaeli'nde eski muhtarın cansız bedeni bulundu! İki şehirde can kaybı 5'e yükseldi
17:31
AK Parti’ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Alper Yeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce dayanamadı, korumalar hemen devreye girdi: Camideyiz bağırma
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 18:56:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Saimbeyli’nin kurtuluşunun 106. yılında Saim Bey mezarı başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei