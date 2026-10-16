Saimbeyli’nin kurtuluşunun 106. yılında Saim Bey mezarı başında anıldı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Milli Mücadele kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey, Kozan'daki kabri başında dualarla anıldı.

Saimbeyli'nin kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Osmaniye'deki Mamure Tren İstasyonu'nda şehit düşen Kaymakam Saim Bey için Kozan Asri Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli çevresinde Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıklarla tanınan Saim Bey'in kabri başında gerçekleştirilen törende Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Törende şehitlerin kabirlerine kırmızı karanfiller bırakıldı.

Programa Saimbeyli Kaymakamı Nursan Yüce, Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ve ilçe protokolü katıldı.

"Saim Bey'i rahmet ve minnetle anıyoruz"

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Saim Bey'i kabri başında rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, ilçenin kurtuluş yıl dönümünü her yıl büyük bir coşkuyla kutladıklarını ifade etti. Dal, kutlama etkinliklerinin konser, meşaleli yürüyüş ve çeşitli törenlerle devam edeceğini kaydetti.

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı da Milli Mücadele yıllarında bölgede büyük bir kurtuluş destanı yazıldığını belirterek, vatanın birlik ve bütünlüğü için mücadele eden kahramanları rahmetle andı.

Saimbeyli'nin kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinliklerinin cumartesi günü düzenlenecek Ahmet Selçuk İlhan konseri, meşaleli yürüyüş ve çeşitli programlarla devam edeceği bildirildi.