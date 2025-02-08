Sakarya İlkokulu’nun Deprem Dayanıklılığı Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Sakarya İlkokulu’nun Deprem Dayanıklılığı Açıklandı

İstanbul Valiliği, Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olduğunu ve eğitime devam ettiğini açıkladı.

08.02.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği tarafından, 'Ataşehir İlçesi'nde bulunan Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı' iddiaları üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sakarya İlkokulu, A ve B bloklarından oluşmaktadır. A Blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

B Blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır. Boşaltılan sınıflardaki öğrencilerimiz eğitimlerine, okulun A Bloğunda devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "08.02.2025 Cumartesi günü Ataşehir İlçesi'nde bulunan Sakarya İlkokulu'nun depreme dayanıklı olmadığı halde eğitime yeniden açıldığı yönünde haber ve paylaşımlar yapılmıştır.

Sakarya İlkokulu, A ve B bloklarından oluşmaktadır. A Blok, 2010 yılında İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

B Blok ise İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alınmış ve boşaltılmıştır. Boşaltılan sınıflardaki öğrencilerimiz eğitimlerine, okulun A Bloğunda devam edecektir. Dolayısıyla okulumuzda eğitim gören tüm öğrencilerimiz, yine okulumuzda ikili eğitim modeliyle eğitimlerine devam edecektir.

İstanbul'da milyonlarca yavrumuzun daha güvenli ve daha sağlam okullarda eğitimlerini sürdürmesi için başlatılan seferberlik devam etmektedir. Milyarlarca dolarlık kamu kaynağı harcanarak okullarımızın tamamı, yıkılıp yeniden yapılmak ya da güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir.

Bu ve benzeri haber ve paylaşımların, en hafif tabirle vicdandan uzak, siyasi saiklerle kamu yatırımlarını itibarsız hale getirmeye yönelik sığ yaklaşımlar olduğu, tarafımızca değerlendirilmektedir.

Şunu büyük bir gurur ve mutlulukla milletimize dile getirmek isteriz ki; İstanbul'umuzda eğitim öğretimin devam ettiği okullarımızın tamamı depreme dayanıklıdır. Yeni okul projelerimizle şehrimizdeki eğitim standartlarını daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz.

"Az laf, çok iş" sözünün değerinin anlamını daha da iyi kavradığımız şu günlerde, evlatlarını bizlere emanet eden velilerimizden gönüllerinin müsterih olmasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, istanbul, Politika, Sakarya, Eğitim, Deprem, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Politika Sakarya İlkokulu’nun Deprem Dayanıklılığı Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:31:19. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya İlkokulu’nun Deprem Dayanıklılığı Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.