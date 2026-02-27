Çifteler Belediyesi hakkında hukuki süreç başlıyor - Son Dakika
Çifteler Belediyesi hakkında hukuki süreç başlıyor

Çifteler Belediyesi hakkında hukuki süreç başlıyor
27.02.2026 16:12  Güncelleme: 16:14
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de Sakaryabaş Nehri'nin eski haline getirildiğini açıkladı. İzinsiz yapılan işlemlerle ilgili Çifteler Belediyesi hakkında hukuki süreç başlatılacak.

Eskişehir'de Sakaryabaş Nehri'nin eski haline getirildiğini açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, izinsiz yapılan işlemlerle ilgili Çifteler Belediyesi hakkında hukuki süreç yürütüleceğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi program için Eskişehir'e geldi. Bakan Yumaklı, programı kapsamında ilk olarak Çifteler İlçesi Erbab Mahallesi'nde bulunan Sakaryabaşı'nı ziyaret etti. Yumaklı'yı Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekillleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün Güneş, il teşkilatı, protokol mensupları ve işçiler karşıladı. Kendisine verilen bir çiçeği Başkan Akgün'e armağan eden Bakan İbrahim Yumaklı, Sakaryabaşı Kaynak Koruma ve Mesire Havuzu Rehabilitasyon Projesi çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan, bu esnada birçok kişi Başkan Akgün ile fotoğraf çekindi.

"İzinsiz yapılan işlemlerle ilgili hukuki süreçler yürütülecektir"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "AK Parti hükümetleri döneminde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 23 yılda, bugünkü rakamlarla 4,7 trilyon lira bedelli, 11 binin üzerinde su ve sulama tesisi hayata geçirildi. Barajlar ve suyla ilgili tüm yapılar dahil olmak üzere büyük yatırımlar gerçekleştirildi. Bu yıl da Allah nasip ederse, Devlet Su İşleri'nin tamamlayacağı 300 tesisi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu anda Eskişehir'de, Sakaryabaşı mevkiindeyiz. Eskişehir'e son 23 yılda 34 milyar liralık su ve sulama yatırımı yapıldı ve 172 tesis hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. İçinde bulunduğumuz mesire alanı olan Sakaryabaşı, Sakarya Nehri'nin can damarlarından biridir ve nehir buradan doğmaktadır. Ancak su akışı, hem iklim değişikliğinin etkisi hem de belediyenin sit alanında gerekli izinleri almadan ve mühendislik esaslarını gözetmeden yaptığı işlemler nedeniyle kurumuştu. Vekillerimiz, il başkanımız, valimiz ve ilgili tüm paydaşlarla birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda Devlet Su İşleri tarafından Sakarya Nehri'nin çıkış noktası yeniden eski haline getirildi. Temennimiz, bir daha böyle bir durumun yaşanmamasıdır. İzinsiz yapılan işlemlerle ilgili hukuki süreçler de yürütülecektir" şeklinde konuştu.

"Üç yatırımı bu yıl hizmete alacağız"

Eskişehir için yeni yatırım müjdelerini paylaşan Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"2 milyar lira maliyetli İlyas Paşa Sulaması projesini bu yıl tamamlayarak 44 bin dekarlık alanı sulamaya açacağız. Yerleşim yerlerini taşkınlardan koruyacak 3 yatırımı da bu yıl hizmete alacağız. Önümüzdeki yıl Eskişehir'e içme ve sulama suyu sağlayan Karacaşehir Regülatörü'nün yapımını tamamlayacağız. Uzun süredir beklenen Alpagut Göleti'ni de önümüzdeki yıl vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Bakan Yumaklı'nın programı, Eskişehir Valiliği ziyareti ile devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

