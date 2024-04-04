Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu Göreve Başladı

Politika

Manisa'nın Salihli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden(CHP) belediye başkanı seçilen Mazlum Nurlu, mazbatasını alıp, görevine başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Salihli Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Mazlum Nurlu, İlçe Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı. Ardından Salihli Belediyesi'ne geçen Nurlu, başkanlığı Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu'ndan devraldı.

Görevi devralan Nurlu, halka hitap etti. Nurlu, 'Bizler Salihli halkının vicdanına güvendik, gönül tahtlarına çıktık onlar bizi seçti saygıyla selamlıyorum. Bize karşı gösterilen bu teveccühe aynı şekilde kararlılıkla hizmetlerle cevap vereceğiz. Bizler Salihli'mizde cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Bu coğrafyada kimimiz Türk, kimimiz Kürt, kimimiz Laz, kimimiz Çerkez, kimimiz Yörük, kimimiz Roman, kimimiz kazak ama hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz, hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız" dedi.

"Bu mazbata karnemiz"

'Bu onurlu görevi aldık, onurla taşıyacağız' diyen Nurlu, "Salihli'nin kurumsal kimliğine leke getirmeden, mağduru gözeten bir anlayışla dili, dini, rengi, ırkı, kökeni ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun eşit bir şekilde hizmet edeceğimize, Hz. Ömer'in adaleti gibi, adaletle yöneteceğimize, sizleri utandırmayacağımıza, yüzümüzü yere eğdirmeyeceğimize, verdiğiniz oyları da ananızın ak sütü gibi helal ettireceğiz. Bu mazbata gurur kaynağımız, sizlerin bizlere verdiği karnenin sonucu. Çok teşekkür ediyorum. Diyoruz ki, hep diyeceğiz, Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti" diye konuştu. - MANİSA