Salihli\'de Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisi Açıldı

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli Belediyesi Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisinin açılışına katıldı.

Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisinin törenle açılışı yapıldı. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hiçbir güç bizi halkımızın menfaatine çalışmaktan alıkoyamayacaktır"

Programda ilk konuşmayı yapan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Salihli Belediyesi Ata Evi Sosyal Tesisi şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin ekonomik şartlarında en çok zorlanan kesimlerden biri de emeklilerimiz. Emekli vatandaşlarımız aldığı maaşla dışarıya çıkarken iki kere düşünüyor. Salihli'mize kazandırdığımız bu yeni tesis ile emeklilerimiz, bütçelerini zorlamadan sosyalleşecek, kendilerine yeni hobiler ve uğraşlar kazandıracak kurslara katılabilecek. Vatandaşlarımızın bütçesini düşünen, yaşamlarını kolaylaştıracak, ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek projelerimizi gerçekleştirmeye ara vermeden devam edeceğiz. Kent Lokantası ve Belediye Kreşi çalışmalarımızda devam etmektedir. Hiçbir güç bizi halkımızın menfaatine çalışmaktan alıkoyamayacaktır. Ata Evi Sosyal Tesisi, Salihli'mize ve halkımıza hayırlı olsun." dedi.

"Artık biz belediyenin kapılarını rantçılara ve ihalecilere kapattık"

Açılışta bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise şunları söyledi: " Türkiye'de CHP Belediyeciliği diye bir gerçek var artık. Sosyal Belediyeciliğin yansımasını Cumhuriyet Halk Partisi altı okunu taşıyan belediyelerimizde sağlıyoruz. Özellikle emeklilerimiz, ihtiyaç sahibi aileler, dezavantajlı gruplar için bir bütün olduk. 31 Mart seçimlerinde vatandaşlarımız bize yetkiyi teslim ettiler. O günden itibaren sosyal belediyecilik anlamında ülkemizin her yerinde olan ama maalesef Manisa'mızın eksik kaldığı noktaları biliyor ve görüyoruz. Bu eksikleri giderme adına kent lokantasını, halk ekmeği, evde bakım hizmetleri, hoş geldin bebek gibi birçok sosyal projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok kısa zamanda da 17 ilçemize de yayılacak. Bunları yaparken sadece şunu düşünüyoruz, biz halkımızın parasını hepimizin vergileri ile toplanan devletimizin bize emanet ettiği bu parayı halkımız için harcıyoruz. Bunları yaparken Cumhurbaşkanlığımızın kısıtlama tedbirlerine tabi ki takılıyoruz. Gelen paralar kesinlikle azalıyor. Ama bunların hiçbirini bir bahane olarak vatandaşlarımıza sunmuyoruz. Onların derdi ile dertlenip, ihtiyaçlarını karşılamak için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyorsun diye soruyorlar? Bunun formülü şu; Artık biz belediyenin kapılarını rantçılara ve ihalecilere kapattık. Halkın parasını halkı için harcayan başkanlarız. İçtiğimiz bir bardak suda, bize emanet edilen bir kuruş parada dağ köyünde yalınayak dolaşan çocukların vebali var. Halkımızdan aldığımız güçle, devletimizin bize emanet ettiği parayla bu sosyal tesisi açıyoruz. Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisinin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e yerel seçimde Manisa ve ilçelerinde belediye başkanı seçilen başkanların bir arada olduğu fotoğraf hediye edildi. - MANİSA