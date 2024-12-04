Salihli'de Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Salihli'de Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisi Açıldı

Salihli\'de Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisi Açıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli Belediyesi tarafından yapılan Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisinin açılış törenine katılarak, sosyal belediyecilik projeleri hakkında bilgi verdi.

04.12.2024 10:42  Güncelleme: 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli Belediyesi Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisinin açılışına katıldı.

Salihli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisinin törenle açılışı yapıldı. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Salihli İlçe Başkanı Enver Akgün, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hiçbir güç bizi halkımızın menfaatine çalışmaktan alıkoyamayacaktır"

Programda ilk konuşmayı yapan Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, "Salihli Belediyesi Ata Evi Sosyal Tesisi şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizin ekonomik şartlarında en çok zorlanan kesimlerden biri de emeklilerimiz. Emekli vatandaşlarımız aldığı maaşla dışarıya çıkarken iki kere düşünüyor. Salihli'mize kazandırdığımız bu yeni tesis ile emeklilerimiz, bütçelerini zorlamadan sosyalleşecek, kendilerine yeni hobiler ve uğraşlar kazandıracak kurslara katılabilecek. Vatandaşlarımızın bütçesini düşünen, yaşamlarını kolaylaştıracak, ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek projelerimizi gerçekleştirmeye ara vermeden devam edeceğiz. Kent Lokantası ve Belediye Kreşi çalışmalarımızda devam etmektedir. Hiçbir güç bizi halkımızın menfaatine çalışmaktan alıkoyamayacaktır. Ata Evi Sosyal Tesisi, Salihli'mize ve halkımıza hayırlı olsun." dedi.

"Artık biz belediyenin kapılarını rantçılara ve ihalecilere kapattık"

Açılışta bir konuşma yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise şunları söyledi: " Türkiye'de CHP Belediyeciliği diye bir gerçek var artık. Sosyal Belediyeciliğin yansımasını Cumhuriyet Halk Partisi altı okunu taşıyan belediyelerimizde sağlıyoruz. Özellikle emeklilerimiz, ihtiyaç sahibi aileler, dezavantajlı gruplar için bir bütün olduk. 31 Mart seçimlerinde vatandaşlarımız bize yetkiyi teslim ettiler. O günden itibaren sosyal belediyecilik anlamında ülkemizin her yerinde olan ama maalesef Manisa'mızın eksik kaldığı noktaları biliyor ve görüyoruz. Bu eksikleri giderme adına kent lokantasını, halk ekmeği, evde bakım hizmetleri, hoş geldin bebek gibi birçok sosyal projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok kısa zamanda da 17 ilçemize de yayılacak. Bunları yaparken sadece şunu düşünüyoruz, biz halkımızın parasını hepimizin vergileri ile toplanan devletimizin bize emanet ettiği bu parayı halkımız için harcıyoruz. Bunları yaparken Cumhurbaşkanlığımızın kısıtlama tedbirlerine tabi ki takılıyoruz. Gelen paralar kesinlikle azalıyor. Ama bunların hiçbirini bir bahane olarak vatandaşlarımıza sunmuyoruz. Onların derdi ile dertlenip, ihtiyaçlarını karşılamak için de gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyorsun diye soruyorlar? Bunun formülü şu; Artık biz belediyenin kapılarını rantçılara ve ihalecilere kapattık. Halkın parasını halkı için harcayan başkanlarız. İçtiğimiz bir bardak suda, bize emanet edilen bir kuruş parada dağ köyünde yalınayak dolaşan çocukların vebali var. Halkımızdan aldığımız güçle, devletimizin bize emanet ettiği parayla bu sosyal tesisi açıyoruz. Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisinin açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e yerel seçimde Manisa ve ilçelerinde belediye başkanı seçilen başkanların bir arada olduğu fotoğraf hediye edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Salihli Belediyesi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Ferdi Zeyrek, Politika, Salihli, manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Salihli'de Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Bahçeli’nin konuşmasını yırtan Özgür Özel’e MHP’den sert tepki Bahçeli'nin konuşmasını yırtan Özgür Özel'e MHP'den sert tepki
10:38 Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı Yenidoğan soruşturmasında 2. dalga operasyonu: 14 şüpheli daha gözaltına alındı
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
07:20 Suriye’deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu Suriye'deki operasyon sonrası Fransızların 102 yıl önce hazırladığı harita yeniden gündem oldu
15:42 Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin ezeli rakibine gidiyor Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin ezeli rakibine gidiyor
15:38 Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı Hamile olan Atiye bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıkladı
15:33 Suriye’de muhalifler PKK afişlerini parçaladı Suriye'de muhalifler PKK afişlerini parçaladı
15:24 Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek Enerji sektöründe milyarlarca dolarlık dev satın alma gerçekleşecek!
15:08 Müge Anlı’da televizyonculuk tarihine geçecek olay Kayıp çocuk otururken bulundu Müge Anlı'da televizyonculuk tarihine geçecek olay! Kayıp çocuk otururken bulundu
15:01 Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak Kışın erik ve kiraz yemek isteyenlerin cüzdanından çeyrek altın fiyatı çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 11:32:08. #1.13#
SON DAKİKA: Salihli'de Ata Evi Emekliler Sosyal Tesisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.