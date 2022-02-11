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Samsun-Bursa tecrübe paylaşımı - Son Dakika

Samsun-Bursa tecrübe paylaşımı

11.02.2022 16:07
Samsun-Bursa tecrübe paylaşımı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek tecrübe paylaşımında bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret ederek tecrübe paylaşımında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ağırladı. Başkan Demir, konuk başkanı Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda karşıladı. Daha sonra iki başkan belediye binasına geçti.

"Takdire şayan"

İki başkan şehirlerine özgü hediyeleri birbirine takdim etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Samsun'da belediye tarafından yürütülen çalışmalardan övgü dolu sözlerle bahsetti. Aktaş, "Samsun, Karadeniz'in en büyük şehri. Bir mihenk taşı. Ciddi kentsel dönüşüm çalışmaları var, trafik projeleri var. Özellikle belediyenin kendi imkanlarıyla minimum maliyetle yaptığı çalışmalar dikkat çekici. Güzel bir sinerji var burada. Başkanımızı tebrik etmek istiyorum" dedi.

"Tecrübelerimizi paylaşıyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise, Başkan Aktaş'ı Samsun'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Demir, "Bursa'da çok sayıda Samsunlu yaşıyor. Başkan Aktaş dolayısıyla çok sayıda hemşerimize de hizmet sunuyor. Belediye çalışmalarımız da bazı alanlarda benzerlikler konusu. Karşılıklı tecrübelerimizi paylaşıyoruz" İfadelerini kullandı.

İki başkan yapımı devam eden projelerle ilgili inceleme yaptı. Başkan Demir tanıtım merkezinde projelerini anlattı. - SAMSUN

Samsun-Bursa tecrübe paylaşımı
Samsun-Bursa tecrübe paylaşımı

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Çarşamba Havalimanı, Mustafa Demir, Samsun, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun-Bursa tecrübe paylaşımı - Son Dakika


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